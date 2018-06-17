暑期青春專案活動　中市警三分局於保齡球館開鑼

暑假即將來臨，為倡導青少年從事健康休閒活動，及鼓勵青少年暑假期間投入反菸毒、反暴力等犯罪預防行列，台中市政府警察局第三分局16日上午在轄內保齡球館舉行107年暑期保護青少年青春專案「反菸毒保齡球賽」擴大預防犯罪宣導活動，由分局長親自開球，帶領青少年擊倒象徵菸毒、詐騙、霸凌、飆車、暴力、援交等犯罪的球瓶，展現青春活力及「反菸毒反暴力」的決心。

這次活動東、南區各級學校青少年報名踴躍，第三分局為響應學生熱烈參與，雖額外增加數名名額，仍有部分不及報名學生說：「明年暑假一定要密切注意三分局的活動訊息以免錯失良機！」