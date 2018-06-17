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暑期青春專案活動　中市警三分局於保齡球館開鑼

記者鄧力軍／台中報導2018/06/17 14:53
▲台中市警三分局於結合青少年青春專案與保齡球運動，讓青少年暑期有正當休閒，並認識各項預防防罪常識。（圖／記者鄧力軍翻攝網路 , 2018.06.17)
▲台中市警三分局於結合青少年青春專案與保齡球運動，讓青少年暑期有正當休閒，並認識各項預防防罪常識。（圖／記者鄧力軍翻攝網路 , 2018.06.17)

暑假即將來臨，為倡導青少年從事健康休閒活動，及鼓勵青少年暑假期間投入反菸毒、反暴力等犯罪預防行列，台中市政府警察局第三分局16日上午在轄內保齡球館舉行107年暑期保護青少年青春專案「反菸毒保齡球賽」擴大預防犯罪宣導活動，由分局長親自開球，帶領青少年擊倒象徵菸毒、詐騙、霸凌、飆車、暴力、援交等犯罪的球瓶，展現青春活力及「反菸毒反暴力」的決心。

這次活動東、南區各級學校青少年報名踴躍，第三分局為響應學生熱烈參與，雖額外增加數名名額，仍有部分不及報名學生說：「明年暑假一定要密切注意三分局的活動訊息以免錯失良機！」

第三分局則表示，每到學校放暑假期間，都會辦理休閒活動，這次活動除保齡球競賽之外，現場也設有犯罪預防宣導攤位提供有獎徵答遊戲，並有警察人員與青少年親切互動，以問答方式說明霸凌正確觀念及反菸毒害、反飆車、反詐騙等各項犯罪預防宣導，藉由活動寓教於樂，潛移默化中，將法令及自我防護觀念向下扎根，深耕法治與道德觀念。

第三分局呼籲家長，多關心孩子的動向與交友情形，陪同孩子在人生重要階段一起成長。另青少年務必要拒絕菸、毒，暑期騎乘機車結伴出遊時應避免駕車超速等危險駕車行為，降低交通事故發生，若遇有被騙(害)情事時，可撥打報案專線110、婦幼專線113、反詐騙專線165。
 

關鍵字青春專案第三分局保齡球台中市警察局
石岡壩經營目標　水利整治兼顧生態助退休公教　陳學聖成立行政救濟處

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