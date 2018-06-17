侯友宜宿舍案　柯文哲：藍綠惡鬥　我穩紮穩打

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍案，由於事關台北市政府處理態度，台北市長柯文哲今(17)日表示，處在藍綠惡鬥的狀態下，他只能穩紮穩打。

記者詢問柯文哲，是否相信侯友宜的清白？柯文哲說，這就好像台北市的「大彎北段案」，很多事情長期以來打混摸魚，不會明顯違法，因為明顯違法，該罰的也會罰，但常常就是拖、拖、拖。

柯文哲舉例，這就像以前王如玄案，如果她沒有出來參選，誰知道她軍宅買了幾棟？以前常有人開玩笑說「你要是不知道你以前做過甚麼事，出來選舉，就知道了」。