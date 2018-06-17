侯友宜宿舍案　柯文哲：藍綠惡鬥　我穩紮穩打

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍案，由於事關台北市政府處理態度，台北市長柯文哲今(17)日表示，處在藍綠惡鬥的狀態下，他只能穩紮穩打。
記者詢問柯文哲，是否相信侯友宜的清白？柯文哲說，這就好像台北市的「大彎北段案」，很多事情長期以來打混摸魚，不會明顯違法，因為明顯違法，該罰的也會罰，但常常就是拖、拖、拖。
柯文哲舉例，這就像以前王如玄案，如果她沒有出來參選，誰知道她軍宅買了幾棟？以前常有人開玩笑說「你要是不知道你以前做過甚麼事，出來選舉，就知道了」。
至於前行政院長張善政質疑侯友宜的宿舍案遭到政治操作，呼籲台北市政府盡快處理。柯文哲表示，這是成年老案，單單調公文出來，就要一段時間。
柯文哲指出，處在現在藍綠惡鬥的狀態下，想要維持法治人權的理念，還蠻吃力的，「緊事緩辦，反正就穩紮穩打」。
另外，在綠營方面，民進黨台北市長參選人姚文智定 23 日舉辦首場大型造勢晚會，確定由總統府祕書長陳菊壓軸演說，面對綠營派系整合，柯文哲說，這是預期中的事情，盡量啦。記者再問，是否會想和陳菊變成好朋友？柯文哲回應，「可以交朋友，就交朋友啊」。至於「白綠關係」是否回不去了？柯文哲說，且戰且走，誰也不知道明天會發生什麼事。