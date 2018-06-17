油價18日漲1角 中油：美中貿易戰影響有限

（中央社記者潘姿羽台北17日電）台灣中油公司18日凌晨起調漲各式汽、柴油價格每公升各新台幣0.1元，中油副總經理黃仁弘表示，近期影響油價最重要的因素還是6月下旬的OPEC會議，美中貿易戰影響應有限。

中油18日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升26.8元。

依浮動油價機制計算，95無鉛汽油原應調零售價為30.3元，超過30元，據經濟部5月11日公布的油價平穩機制，由台灣中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.1元，因此各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上周公告零售價相比調漲0.1元。