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娛樂

影／「送肉粽」習俗跟自殺有關　片場出現靈異事件

記者翁新涵╱台北報導2018/06/17 13:45
▲《粽邪》一開拍就發生靈異事件。（影片／華影，2018.06.17）

電影《粽邪》將百年傳統神祕送肉粽儀式，原汁原味搬上大銀幕，由夏于喬、鄒承恩主演，但拍攝第一天就出現靈異事件。

「送肉粽」習俗為台灣殯葬儀式之一，流傳在台灣沿海一帶，傳說，人上吊自殺後怨氣最重，而且怨氣會附在繩結上越積越深，為了驅邪除煞，會舉行將上吊用繩結，送至出海口燒掉的儀式，俗稱「送煞」，後來為了尊重亡者，聯想到端午節用來綁肉粽的細繩，與上吊用繩子取其形狀相近意涵，因此改稱為「送肉粽」。

但《粽邪》拍攝第一天就出現靈異事件。劇組應景想買粽子給工作人員當宵夜，當時明明還不到晚上11點，負責人員跑遍整個彰化線西和美鹿港，卻找不到還在營業的商家可以購買，整個彰化彷彿遵守真實「送肉粽」儀式禁忌般生人迴避，後來工作人員飛車奔去台中，才買到消夜吃的粽子回來。

但靈異事件接著發生，因為無論怎樣經過電影監製、現場製片、生活製片三方，現場數人頭確定人數，最後劇組用餐完畢份數都足足多了14份，甚至在第二天又同樣出現消夜多出14份的詭異情況，讓所有演員都不寒而慄。電影監製只好請教宗教顧問，最後準備了給好兄弟吃的香符，嚴肅告誡製片組每次轉場必須重新現場燒符餵給好兄弟，才讓這詭異的重複宵夜份數事件停止。


▲《粽邪》由夏于喬（右）、鄒承恩主演。（圖／華影，2018.06.17）

《粽邪》講述男主角家維（鄒承恩 飾）決定拍攝神祕的送肉粽儀式，衝高影片點擊率賺進廣告費，存夠和女友書儀（夏于喬 飾）的結婚基金，卻在過程中誤觸禁忌，導致身邊的人發生一連串災厄……。

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