NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈端午比「吹功」　女星一招逆轉勝影／18紅星大合唱祝歐陽娜娜生日凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

拆散非法移民家庭挨批殘忍 專家：有害健康

中央社2018/06/17 13:45
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國政府在邊界處強行拆散非法移民家庭的政策引發爭議，挨批不僅麻木不仁，且有害移民身心健康。

紐約「每日新聞」（NY Daily News）報導，小兒科醫師一致表示，川普對移民的「零容忍」政策，恐對兒童健康帶來短期和長期的負面影響，促使醫療專業人士加入抗議群眾的行列。

美國醫師學會（American College of Physicians）會長羅培茲（Ana Maria Lopez）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「這類事件帶來的影響，會伴隨這些孩子進入成年期和往後的人生。」

美國心理協會（American PsychologicalAssociation）14日在致川普總統的公開信中，呼籲政府修改移民政策。

根據信件內容：「逃離家園赴美尋求避難的家庭已承受了巨大的壓力。毫無預警地突然拆散移民家庭，例如在邊界處拆散他們，恐增加他們的壓力，導致兒童受到情緒性創傷。」

美國國土安全部發言人透過電話對記者說，4月19日到5月31日期間，共有1995名孩童與1940名成人分開，這些成年人因非法入境遭到美國邊界巡防隊拘留，當局準備對他們提出起訴。

川普聲稱自己不喜歡拆散移民家庭的作法，但政府也承認，此舉可能具有嚇阻作用。國土安全部官員說：「我們現在只有兩條路，一選擇執法，二是忽視相關政策，而政府已明確表示，我們不會再無視這條法律。」

美國小兒科學會（American Academy ofPediatrics）會長克拉夫特（Colleen Kraft）造訪德州庫姆斯（Combes）一處為移民兒童設立的政府收容所，這裡的兒童大多都與家人分散。

「華盛頓郵報」（WP）報導，克拉夫特明白，這處收容所的工作人員已竭盡所能，確保這些孩子的需求獲得滿足。這些孩子有東西吃、有床鋪、玩具、遊樂場，還有人幫寶寶換尿布，但他們能做的依然有限。工作人員不允許抱起或接觸這些孩子，也不能幫他們找到雙親。

這類情況可能對幼童造成長期的破壞性影響，一旦與他們信任的照顧者或父母分開，就會承受所謂的毒性壓力。克拉夫特說，毒性壓力會傷害兒童腦部發展，增加他們體內的「戰或逃反應」荷爾蒙濃度。這種情緒性創傷最終可能引發健康問題，例如心臟病和物質使用障礙。

克拉夫特說：「當我們設法擬出其他細節時，能不能不要拆散移民家庭？必須優先考慮孩子，美國可以做得更好。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070617

民調凸顯政黨解組現象 逾4...失事F-16戰機記憶體尚未...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan