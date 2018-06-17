民調凸顯政黨解組現象 逾4成選民藍綠都不認同

台灣民意基金會今天公布最新民調結果，在政黨認同與支持度方面，調查問卷詢及「國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」結果認同民進黨（綠）的受訪者為29.5%，認同國民黨（藍）為23.2%，藍綠都不認同的獨立選民為43.7%。

游盈隆也指出，這份民調結果凸顯了「政黨解組」現象，國人對於政黨認同相對低潮，難怪像柯文哲、侯友宜等政治素人一個個蹦出來，對執政的民進黨構成不小的威脅。

再詢及個別政黨支持度，23.1%支持民進黨，23%中國國民黨，8.3%時代力量，4.1%親民黨，其他小黨都在2%以下，沒特別支持哪一個政黨則為34.9%，

至於總統英文領導國家的方式，有三成三的人表示贊同，五成二的人不贊同，不贊同的人比贊同的人多達19個百分點。

中共近期全面壓縮台灣的國際生存空間，不但搶走我邦交國布吉納法索，並要求各國航空公司將「台灣」改名，民調結果顯示國人的不滿，近八成的受訪者認為中國這些是「不正當的行為」。

至於蔡政府能否有效維護台灣國際生存空間？32.7%的人有信心，沒信心的則高達60.3%，比有信心的人多27.6個百分點；游盈隆說，這是一個巨大的信心落差，顯示國人對蔡政府的外交信心相當薄弱。

另外，有關行政院長賴清德的施政表現，民調結果則是「不滿意首度高於滿意」，四成二的人對賴內閣的施政表示滿意，四成三的人不滿意，不滿意的人比滿意的人多1個百分點。

這份民調訪問期間是6月11日到12日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機抽樣，有效樣本1073人，誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。（編輯：陸倩瑤）1070617