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世足賽 中華電：Hami Video維持付費機制

中央社2018/06/17 13:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北17日電）世足賽開打，不少民眾抱怨OTT轉播品質不佳，愛爾達昨天宣布免費免登錄觀看，中華電信今天表示，Hami Video提供的是HD高畫質，維持付費機制，會持續監控轉播品質。

在俄羅斯舉行的2018世界盃足球賽17日進入第4天，全球球迷緊盯賽事。中華電MOD、中華電信HamiVideo、愛爾達電視OTT都有提供轉播服務。但中華電信Hami Vedeo和愛爾達OTT日前因轉播品質不佳遭民眾抱怨，引起主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）關切。

因為觀看人潮超乎預期，愛爾達昨天宣布，愛爾達OTT影視服務即日起至7月16日止，免登錄即可觀賞2018世界盃足球賽。

中華電Hami Video目前仍維持收費與登錄機制，是否考慮免費免登錄，中華電回應，Hami Video提供的是HD高畫質的轉播服務，目前仍維持收費機制。

中華電Hami Video官方臉書則湧入兩派聲音，有網友抱怨，「每場都斷斷續續 從來沒有一場完整收看、欺負我們這些付費的人是傻瓜呆嗎、我們支持收視付費，但是請問你們準備好了嗎」。也有網友表示，「 昨晚開始看的很順，終於不再卡了，希望到結束前都能維持住、阿根廷對冰島賽事1080P非常順暢，謝謝辛苦的工程人員」。

中華電表示，目前系統效能調校已經告一段落，但仍持續監控轉播狀況，維護用戶收視權益。

中華電和愛爾達均表示，收視品質受到外部環境影響，例如手機效能、各家電信商行動網路速度等。

此外，世界盃開打前，大量球迷湧入訂購中華電信Hami Video影視服務，因認證流程不及，致部分客戶無法順利登入觀賞，Hami Video日前宣布，將提供6月14日晚上12時前已訂閱運動包的付費客戶，減收1個月月租費（未租滿1個月以實際使用天數減收）。

不過，針對近期收視品質不佳，是否會減免月租費，中華電表示，暫時未考慮。（編輯：蘇志宗）1070617

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