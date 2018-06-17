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2018世界盃足球賽／貴族高官都為它著迷　足球的前

保庇2018/06/17 13:19
2018世界盃足球賽／貴族高官都為它著迷　足球的前身蹴踘來也（圖／保庇）
2018世界盃足球賽／貴族高官都為它著迷　足球的前身蹴踘來也（圖／保庇）

（文／林書竹　民俗文化一年級）2018世界盃足球賽正如火如荼進行，各國足球員帥氣英姿迷倒萬千男女。這項比拼技巧、耐力、體力的運動競賽，在古老的中國稱為蹴踘，是用來訓練士兵的活動，也曾一度讓王公貴族玩到廢寢忘食不務正業，遭到禁止而沒落。

蹴踘，按照教育部重編國語辭典修訂本的解釋，是古代一種踢球遊戲。《戰國策・齊策》為最早的文獻記載，蹴踘能強身健體，對於時常要打仗的齊國來說是一項能在遊戲過程中強化體質的運動，由政府帶頭全民一起玩蹴踘。《史記・蘇秦列傳》：臨淄城有七萬戶，人民富庶殷實，其民無不以「吹竽鼓瑟，彈琴擊築，鬥雞走狗，六博蹋鞠」為樂……。顯示齊國當時對於蹴踘的熱愛。

漢朝時期，漢高祖劉邦繼續將蹴踘用於軍事訓練，建立健全的比賽規則，讓蹴踘成為一項專業運動。《世說新語・巧藝》、《太平廣記》都記錄漢成帝非常喜歡蹴踘，喜歡到建立專門球場，並設有看台供觀眾欣賞。東漢光武帝時，更有與日本人以蹴踘對戰的紀錄，因此蹴踘也輾轉流傳至日本。

唐朝時期，蹴踘偏向娛樂發展，軍事訓練則採用馬球。將原本實心填充的球，改成以八片尖皮縫製成圓形球殼，並在球殼衝放入動物的膀胱。膀胱充氣之後就類似現在的球，輕巧且彈性極佳。維持過去兩門兩隊相抗衡的比賽方式，以射門進球數多者為勝，可數百人同時參加，也可數個人比賽。

唐朝女子也能玩蹴踘（圖／pixabay）
唐朝女子也能玩蹴踘（圖／pixabay）

在這時期，發展出女子蹴踘，女性也能參加蹴踘比賽。也影響宋朝「白打」的盛行，著重表演而不是比賽輸贏的結果。

宋朝時期，流行「白打」指的是著重個人技巧展現（可以想成現在的花式足球），在不使用手的情況下，運用身體各個部位不讓球落地。這樣的表演形式可以個人也可以團體，由於相當熱門而有類似現今足球協會的團體產生，名為齊雲社（圓社）。更有全國性的賽事山嶽正賽（如同現在的世界盃足球賽），一年一度在山頂舉行。帝王將相都愛踢球，如果你能踢得一腳好球，就有機會出人頭地。《水滸傳》裡陷害林沖的高俅就是因為會踢球，才從小流氓變太尉。

元朝仍舊承襲政府高官玩蹴踘的風氣，大家玩得不亦樂乎。明朝以後貴族和官吏玩蹴踘玩到忘記自己要上班。當時青樓豔妓為了招攬客人，用玩蹴踘吸引客人上門，蹴踘便由貴族遊戲轉為下流低俗。明太祖看到這樣真的受不了了，而下令官吏踢球就砍腳。清朝有鑒於前朝玩蹴踘玩到國破家亡，而在建國初期明令禁止蹴踘，使得項運動就此沒落。

日本依然保留蹴踘的活動。奈良談山神社每年春秋二季舉行蹴踘祭，因其祀有奠定日本政治基礎的藤原鎌足，蹴踘過去是日本貴族的遊戲，藉由祭典重現平安時代貴族風雅。京都下鴨神社則是在每年正月4日舉行「初蹴踘」，蹴鞠保存會的成員，穿著袴（はかま／Hakama），以8人為一組，互踢鹿皮製的球讓球不落地，且只能使用右腳踢球。而在京都白峯神宮地主社奉祀的精大明神就是蹴踘的守護神，除了足球選手前來祭拜，其他體育競賽的選手也都會在賽前來此祈求順利。據說只要轉動蹴鞠の碑上的蹴踘，一週後球技必能提升。

台灣似乎沒有特別專屬運動員祭祀的神明，不過若要祈求的話，大多都會以武神為主，例如關公、三太子、齊天大聖等。接下來，就讓我們繼續盯著電視，專注在球員的肉體表現吧。

資料來源：

維基百科-蹴踘
朝日新聞中文網

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關鍵字2018世界盃足球賽fifa world cup中國日本花式足球足球蹴踘
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