滯留地中海一週 寶瓶座號首批移民抵西

寶瓶座號在兩艘義大利海岸警衛隊船隻陪同下，航行1500公里到西班牙；義大利海岸警衛隊船隻上也載有若干移民。

這批主要來自非洲的移民抵達西國東南部城市瓦倫西亞（Valencia）時，有超過2000人到場迎接，包括1000名紅十字會（Red Cross）志工和470名翻譯人員。

搭載部分移民的一艘義大利海軍船已於上午6時30分前進入西國港口，另一艘義大利海軍船和寶瓶座號將在中午時分抵達。

狂風和巨浪迫使這些船隻繞道航行，它們仍預計在今天上午6時、9時和12時前後抵達西國港口。

寶瓶座號抵達西班牙，意味這些移民在地中海長途漂泊的日子終能畫下句點。

西國港口掛起一幅巨大標語，上頭以多國語言寫著「歡迎回家」，包括阿拉伯語，以及當地使用的加泰隆語等。

51歲的藝術家兼紅十字會志工塔瑪約（JohnsonTamayo）說：「人們聚集在此提供各種援助，例如充當翻譯人員和提供膳宿。」

根據瓦倫西亞當局公布的數字，這些移民包含450名和80名成年男女，其中至少有7名孕婦，還有11名13歲以下孩童和89名青少年。

無國界醫生組織（MSF）說，他們來自26個國家，主要是非洲，也有來自阿富汗、孟加拉和巴基斯坦的移民。

法國救難組織的救援船寶瓶座號上週在利比亞外海救起630名移民。

船上兩名乘員說，無國界醫生組織和法國慈善組織「地中海救援組織」（SOS Mediterranee）正在替船上移民進行治療。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070617