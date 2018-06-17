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中央社

刑案發生數降破獲數升 內政部：治安穩定

中央社2018/06/17 14:15
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北17日電）內政部公布最新統計，近5年全般刑案發生數呈下降趨勢，破獲數逐年提高，整體治安情勢穩定；雖然民國104年至106年間集會遊行件數下降，但因應年底選舉，已要求落實治安維護。

內政部日前公布資料指出，102年至106年，全般刑案發生數大致呈下降趨勢，除103年因「酒後駕車」及「詐欺」案發生數增加，致全般刑案上升至30萬6300件，之後逐年下降至106年29萬3453件。

全般刑案破獲數逐年提高，106年破獲27萬7506件較102年增加7.2%；犯罪率（每10萬人口全般刑案發生數）也由102年1280.66件降至106年1245.79件。內政部說，整體治安情勢穩定。

內政部表示，106年警察機關舉發違反道路交通管理事件1053萬571件，平均每天舉發2萬8851件，較102年增加6790件；有人員傷亡的道路交通事故自103年30萬7842件，降至106年29萬6826件，即平均每天發生813件交通事故。

肇事率方面，每萬輛機動車輛肇事件數自103年143.67件逐年下降至106年137.37件。內政部說，整體道路交通安全與行車秩序持續改善。

集會遊行件數部分，內政部說，以103年1萬4751件最多（平均每月處理1229件），主要是當年11月29日舉行九合一地方公職人員選舉所致，全年參加集會遊行人數高達586萬人，動用警力逾64萬人次維護現場秩序。

內政部表示，104至106年間集會遊行件數由104年5786件降至106年3908件；不過，近期群眾運動，採聲東擊西、分進合擊、化整為零方式突襲重要政府機關，混淆情資蒐報與分化警力部署，防處不易。

為因應今年11月24日將舉行九合一地方公職人員選舉，內政部說，警政署已訂定「107年地方公職人員選舉」安全維護計畫，要求各縣市政府警察局落實選舉治安維護。（編輯：蘇志宗）1070617

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