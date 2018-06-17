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國家1／10人口都來觀戰！冰島球迷「維京戰吼」超震撼

國際中心／綜合報導2018/06/17 14:28

總人口僅 33 萬多人的冰島首度踢進世界盃足球賽 32 強之列，日前首場分組賽就對上了強敵阿根廷，不過仍以黑馬之姿，踢出 1:1 平手的成績，驚艷全球。根據外媒估計，這次前往俄羅斯為國家隊加油的冰島球迷約有 3 萬多人，幾乎等於整個國家十分之一的人口；而會場中他們那獨特的加油方式「維京海盜戰吼」，也讓許多人為之震撼！


冰島球迷那獨特的加油方式「維京海盜戰吼」，讓許多人為之震撼！（圖／翻攝自路透社 , 2018.6.17）


冰島球迷那獨特的加油方式「維京海盜戰吼」，讓許多人為之震撼！（圖／翻攝自路透社 , 2018.6.17）


冰島球迷那獨特的加油方式「維京海盜戰吼」，讓許多人為之震撼！（圖／翻攝自路透社 , 2018.6.17）

由於冰島並沒有職業足球聯賽，因此上陣的球員都是擁有其他兼職、副業的業餘選手；而這群「雜牌軍」隊伍的首場分組賽，就對上了強敵阿根廷。不過賽事進行到最後，卻由冰島門將霍多森（Hannes Halldorsson）成功擋住了名將梅西（Lionel Messi）的 12 碼罰球，以 1:1 逼平對手，創造了奇蹟。


冰島隊門將霍多森（Hannes Halldorsson）在比賽中多次精彩撲救，獲選世界盃首戰最佳球員。（圖／美聯社／達志影像）

根據外國媒體報導，冰島的總人口僅 33 萬多人，而此次前往俄羅斯為球隊加油的球迷，就多達 3 萬多人，幾乎是全國人口的十分之一。

會場上只見萬名表情「超殺」、身著藍色球衣的冰島球迷們，縱使自己的國家隊面對的是南美強隊阿根廷，也毫無懼色；他們一齊高舉雙手，並慢慢地拍手怒吼，節奏由慢而快，展現出宛如「維京海盜戰吼」一般的氣勢，場面十分震撼。

關鍵字冰島球迷維京海盜戰吼加油聲世足
冰島隊人人有兼職　總教練竟是牙醫

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