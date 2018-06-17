〈美中貿易戰〉反擊川普！中國公布659項、500億

中方隨即反擊，中國商務部日前公告，自 7 月 6 日起，將對原產於美國的農產品、汽車、水產品等 545 項、約 340 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅。

美國貿易代表署 (USTR) 於美東時間 6 月 15 日宣布，將分兩階段執行關稅措施，7 月 6 日起，會先對 818 項、價值 340 億美元的中國進口商品，課徵 25% 關稅，之後再對 284 項、價值 160 億美元的中國進口商品課稅。

美國政府宣布對價值達 500 億美元的中國進口商品，施以懲罰性關稅，中國方面不甘示弱，也祭出同等規模措施，對 659 項、價值約 500 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅。

另一方面，中方也將對化工品、醫療設備、能源產品等 114 項、約 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅，實施時間會另行公告。

中國商務部稱，「美方不顧中方的堅決反對和嚴正交涉，執意採取違反世界貿易組織相關規則的行為，嚴重侵犯中方根據世界貿易組織規則享有的合法權益，威脅中國經濟利益和安全。」

中國官媒新華社評論指出，面對美國的單方面挑釁，中國「對小打、中打以至大打，都有所準備。」

該評論也強調，「智者築橋，愚者築牆」面對貿易戰這種開歷史倒車的行為，世界各國應聯合起來，為捍衛經濟全球化和多邊貿易體制而努力。