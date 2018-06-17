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中央社

海軍敦睦艦隊 磐石艦首度通過巴拿馬運河

中央社2018/06/17 14:29
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北17日電）海軍107年敦睦艦隊在外航行105天後14日返抵國門，期間為有效節約航程、油料，兩度通過巴拿馬運河往返大西洋、太平洋，台灣首艘國艦國造的磐石軍艦也首度通過巴拿馬運河。

「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」納編磐石、班超及昆明等3艘軍艦，搭載近800名官兵、學生在外航行105天、2萬3379多海里，停靠6國、7站後，終於在14日上午返抵左營軍港。

期間為有效節約航行時間與節省油料耗損，並配合敦訪航線規劃，兩度通過巴拿馬運河往返太平洋及大西洋，而台灣首艘國艦國造的磐石軍艦也首度通過巴拿馬運河。

軍聞社今天報導指出，巴拿馬運河在西元1914年8月15日完成通航，因地理位置連接太平洋與大西洋兩端，故有「世界的十字路口」美名。

但要進入運河並不容易，磐石、昆明及班超3艘任務艦在進入階梯式的運河前，必須先在待命區錨泊，由運河管理單位人員登艦實施文件審查及病蟲檢疫工作，若不能順利通過檢疫，則必須重新清潔整理船艙各部位等待複檢，直到檢疫核可後才可通行。

查驗工作結束後，支隊各艦按領港指示起錨，緩緩駛入運河閘道，依高低起伏地勢引水，採階梯式通行，並分別通過3個水閘及穿越連通水閘的人工湖，約需費時8小時。

其中，因河道狹窄，艦上各部位官兵在過程中必須保持高度警戒，機動式地在艦首、船中及艦尾移動碰墊，保護3艘軍艦順利通過運河。

「通過巴拿馬運河，我們最需要的就是累積經驗。」班超軍艦艦長表示，今年是班超艦第5次參與敦睦遠航任務，卻是第1次有機會通過巴拿馬運河，所以在進入運河前，特別召集艦上幹部對所有的導標進行研討，一定要安全、順利完成任務。（編輯：林沂鋒）1070617

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