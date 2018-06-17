NBA／祝「湯爸」父親節快樂　K湯：沒有他沒有我

Thompson一家都是運動好手，「湯爸」Mychal Thompson是1978年NBA選秀狀元、在湖人發跡闖蕩了13個賽季，退役後現為湖人球評。

6月第3個星期天是美國的父親節，勇士球星「 K湯」Klay Thompson今(17)日受訪感謝父親、前NBA球員Mychal Thompson，「如果可以隊友，我一定會選他。沒有他，沒有現在的我。」

兩人都是球星自然少不了被關注，而湯爸並不寵溺兒子，前幾年前開幕戰勇士出戰湖人， K湯砍下38分，湯爸講評全是批評，連湯媽都看不下去傳簡訊要他對兒子好一點。不過還是有父子溫馨時刻，K湯在練習完上樓往播報室和老爸聊天。



▲「湯爸」Mychal Thompson（圖／美聯社／達志影像）

Klay 說，「如果讓我任選一人當隊友，我一定會選Mychal Thompson。我爸從我小時候就開始教我怎麼投籃、腳步，我是在看他打NBA的時候愛上籃球。」

Klay續道，「到現在我爸常跟我說他依舊記得他打球的時刻，彷彿就是昨天才剛過一樣。他跟我說要享受這個過程，這是我從他身上學到最重要的東西，活在當下。」

Klay也在訪談中祝湯爸父親節快樂，「沒有你的教導，沒有現在的我，不論是做人處事還是籃球，謝謝你。」