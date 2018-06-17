中油元素水17日起可退款 雲林屏東已退42瓶

（中央社記者潘姿羽台北17日電）中油委託代工但誤用過期原料的「健康元素水」今天起接受退款；中油表示，雲林、屏東已辦理42瓶退款，不過主要受影響的客戶以中油會員為大宗，2周內就會將已兌換的點數退還。

台灣中油公司「健康元素水」委託達誼生物科技公司代工，但達誼生物科技不慎使用過期原料製造產品，台灣中油公司16日宣布已緊急要求各直營加油站將這批貨品回收銷毀，並有3管道辦理退款。

中油說明，只要持有2017年8月1日至2018年6月16日間購買「健康元素水」的發票，或是持有標示有效日期為2018年8月1日至2019年6月16日的「健康元素水」包裝瓶（含空瓶），均可向中油辦理退款。