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中央社

中油元素水17日起可退款 雲林屏東已退42瓶

中央社2018/06/17 14:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）中油委託代工但誤用過期原料的「健康元素水」今天起接受退款；中油表示，雲林、屏東已辦理42瓶退款，不過主要受影響的客戶以中油會員為大宗，2周內就會將已兌換的點數退還。

台灣中油公司「健康元素水」委託達誼生物科技公司代工，但達誼生物科技不慎使用過期原料製造產品，台灣中油公司16日宣布已緊急要求各直營加油站將這批貨品回收銷毀，並有3管道辦理退款。

中油說明，只要持有2017年8月1日至2018年6月16日間購買「健康元素水」的發票，或是持有標示有效日期為2018年8月1日至2019年6月16日的「健康元素水」包裝瓶（含空瓶），均可向中油辦理退款。

中油副總經理黃仁弘表示，經統計，截至今天中午，雲林縣已辦理22瓶退款、屏東則退了20瓶，其他縣市目前還沒有接獲退款申請。

另外，持台灣中油會員卡於2017年8月1日至2018年6月16日間，以點數向台灣中油各直營站兌換「健康元素水」者，台灣中油將在2周內自動將已兌換的點數退還至會員卡，持卡人不需另外辦理退貨作業。

黃仁弘說明，健康元素水已對外售出1862箱、約4萬多瓶，這當中多數是以中油會員卡的點數來購買，而中油公司有會員的資料與交易明細，可以掌握受此次事件影響的客戶，消費者不需擔心權益受到影響。

黃仁弘表示，中油除了2周內完成退點數作業，如果有會員曾購買誤用過其原料的元素水，並至中油直營店消費，店員也會主動告知相關事宜，讓消費者放心。（編輯：林淑媛）1070617

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