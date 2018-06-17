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中央社

江少慶3A出賽2連勝 胡智為挨轟吞第6敗

中央社2018/06/17 14:32
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯台北17日綜合報導）旅美印地安人隊3A投手江少慶，今天與海盜隊交手，7局好投率隊以10比4拿勝，江少慶收下本季3A出賽2連勝；光芒隊3A投手胡智為，對勇士隊先發挨轟，吞個人本季第6敗。

江少慶今天先發首局僅讓對手靠著保送上壘，沒能有得分攻勢，2局被首名打者蘭普洛（Jordan Luplow）敲出陽春砲失掉第1分，3到5局回穩、沒再掉分，6局1人出局後先投出觸身球保送，接著被敲安打，再被克雷默（Kevin Kramer）敲出3分砲。

江少慶今天總計94球投完7局，被敲4支安打，包括2發全壘打，投出3次三振，失掉4分皆為責失分，升上3A後連2場先發出賽都拿下勝利，本季小聯盟出賽總計拿下7勝。

印地安人隊今天攻勢集中在後半段，6局上半打完0比4落後，下半局開啟攻勢，靠著接連保送、安打，包括梅西亞（Francisco Mejia）的滿貫全壘打，單局攻下8分、翻轉戰局；印地安人隊張育成今天出賽5打數敲出1支安打，也貢獻1分打點。

胡智為今天先發對勇士隊，首局讓打者3上3下，2局接連投出保送，但力守不失分，3局隊友守備出狀況、胡智為接連被敲安打，單局失掉3分，4、5局各被敲1發陽春砲掉分；胡智為今天總計用79球投5局，被敲6支安打，失掉5分（3分責失分），投出5次三振，球隊終場以5比8吞敗，胡智為吞下個人本季第6敗。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070617

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