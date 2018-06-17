美國語音購物正夯 2022年規模可逾1兆台幣

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）以智慧喇叭及手機應用軟體進行語音購物的模式，已開始引起消費者興趣。有調查指出，2022年語音購物的市場規模，有望上探400億美元（約新台幣1兆2052億元）。
消費者正尋求以更便捷的方式購買商品及服務時，亞馬遜（Amazon）推出的語音助理Alexa，及谷歌（Google）的居家語音助理Google Home等可回應語音命令的人工智慧裝置，便提供了新的選擇。
根據策略顧問公司OC&C今年的調查，美國2022年的年度語音購物規模，有望從當前的20億美元（約新台幣602億元）增至400億美元（約新台幣1兆2052億元）。
市場調查公司eMarketer的派翠克（VictoriaPetrock）表示：「人們喜歡語音購物的便利性，及與裝置間的自然互動。」
「總體而言，運算科技將朝語音介面大步邁進，因為這項技術更實惠，而且民眾反應良好，因為他們不必打字。」
eMarketer近期的調查結果指出，36%的美國消費者喜歡使用像亞馬遜智慧揚聲器Echo這類的家庭助理購物。
亞馬遜2015年推出Echo等裝置，主要是為了刺激銷售量，Google則於隔年推出Google Home。（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070617