NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈端午比「吹功」　女星一招逆轉勝影／18紅星大合唱祝歐陽娜娜生日凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

美國語音購物正夯 2022年規模可逾1兆台幣

中央社2018/06/17 14:45
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）以智慧喇叭及手機應用軟體進行語音購物的模式，已開始引起消費者興趣。有調查指出，2022年語音購物的市場規模，有望上探400億美元（約新台幣1兆2052億元）。

消費者正尋求以更便捷的方式購買商品及服務時，亞馬遜（Amazon）推出的語音助理Alexa，及谷歌（Google）的居家語音助理Google Home等可回應語音命令的人工智慧裝置，便提供了新的選擇。

根據策略顧問公司OC&C今年的調查，美國2022年的年度語音購物規模，有望從當前的20億美元（約新台幣602億元）增至400億美元（約新台幣1兆2052億元）。

市場調查公司eMarketer的派翠克（VictoriaPetrock）表示：「人們喜歡語音購物的便利性，及與裝置間的自然互動。」

「總體而言，運算科技將朝語音介面大步邁進，因為這項技術更實惠，而且民眾反應良好，因為他們不必打字。」

eMarketer近期的調查結果指出，36%的美國消費者喜歡使用像亞馬遜智慧揚聲器Echo這類的家庭助理購物。

亞馬遜2015年推出Echo等裝置，主要是為了刺激銷售量，Google則於隔年推出Google Home。（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070617

桃猿隊再戰中信 拚主場封王赴美參訪國防實驗室 國防部...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan