美國語音購物正夯 2022年規模可逾1兆台幣

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）以智慧喇叭及手機應用軟體進行語音購物的模式，已開始引起消費者興趣。有調查指出，2022年語音購物的市場規模，有望上探400億美元（約新台幣1兆2052億元）。

消費者正尋求以更便捷的方式購買商品及服務時，亞馬遜（Amazon）推出的語音助理Alexa，及谷歌（Google）的居家語音助理Google Home等可回應語音命令的人工智慧裝置，便提供了新的選擇。

根據策略顧問公司OC&C今年的調查，美國2022年的年度語音購物規模，有望從當前的20億美元（約新台幣602億元）增至400億美元（約新台幣1兆2052億元）。