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中央社

赴美參訪國防實驗室 國防部：有助國防自主

中央社2018/06/17 14:53
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北17日電）媒體報導，台灣、美國雙方深化軍備合作，未來台灣可赴美參訪國防實驗室。國防部發言人陳中吉說，與美國軍備交流，有助雙方國防科技提升及台灣國防自主，但細節不對外說明。

自由時報報導，資深軍方官員透露，美國的國防科研單位、重點實驗室過去未開放給台灣科研人員參訪，但台美雙方日前簽署相關科研資訊交換協議，同意台灣中科院、軍備局等科研單位的代表，明年起可赴美國科研單位及重點實驗室實地參訪。

陳中吉接受中央社訪問時表示，國防部與美國軍備交流，有助於雙方國防科技的提升及台灣國防自主，但相關內容事涉機密，細節不會對外說明。

「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文接受中央社訪問時認為，從近期美國的友台法案，一直到美軍將來台參演漢光演習的風聲，讓外界覺得「口惠而實不至」。

因此即便美國開放國防實驗室參觀，參觀的層級、深度及廣度是否能讓台灣滿意，或者只是象徵性的去看，操作空間確實還很大、有待觀察。

另外，除了官方間的軍備交流外，美方已同意將愛國者三型飛彈相關的「航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程技術」轉移給台灣廠商，提高台灣自主國防科技的技術層級。

陳中吉昨天對此回應，這是美國洛馬公司跟台灣民間廠商的技術合作，屬民間對民間，國防部樂觀其成，其他沒有進一步評論。（編輯：林沂鋒）1070617

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