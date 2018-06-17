影／三大最強新人端午比「吹功」　女星一招逆轉勝

相信音樂「三大最強新人」鼓鼓、丁噹（阿美）、蕭秉治，近來各自忙碌難得在端午佳節聚首，還玩了「吹龍舟」大賽，考驗三位新人的肺活量，沒想到本來是第一名的鼓鼓，卻被「衝康」變成最後一名。

第一棒由「師兄」鼓鼓出擊，他輕輕鬆鬆就把龍舟吹到終點站，最後以3秒8的成績領先蕭秉治和丁噹，但裁判看到丁噹吹得非常認真，當場改變遊戲規則，宣布：「沒關係！我們這場比賽是倒過來的，最久就贏了！」讓鼓鼓超傻眼。

獲得第一名的丁噹得到工作人員準備五福粽，而比賽結果雖然大逆轉，鼓鼓也不忘以「師兄」之姿預祝《凡人Mortal》專輯大賣，還有丁噹的《搭錯車》音樂劇大成功。