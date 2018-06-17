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即時跑馬燈端午比「吹功」　女星一招逆轉勝影／18紅星大合唱祝歐陽娜娜生日凱擘大寬頻500M只要$799
娛樂

影／三大最強新人端午比「吹功」　女星一招逆轉勝

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/17 15:34
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相信音樂「三大最強新人」鼓鼓、丁噹（阿美）、蕭秉治，近來各自忙碌難得在端午佳節聚首，還玩了「吹龍舟」大賽，考驗三位新人的肺活量，沒想到本來是第一名的鼓鼓，卻被「衝康」變成最後一名。

第一棒由「師兄」鼓鼓出擊，他輕輕鬆鬆就把龍舟吹到終點站，最後以3秒8的成績領先蕭秉治和丁噹，但裁判看到丁噹吹得非常認真，當場改變遊戲規則，宣布：「沒關係！我們這場比賽是倒過來的，最久就贏了！」讓鼓鼓超傻眼。

獲得第一名的丁噹得到工作人員準備五福粽，而比賽結果雖然大逆轉，鼓鼓也不忘以「師兄」之姿預祝《凡人Mortal》專輯大賣，還有丁噹的《搭錯車》音樂劇大成功。

美魔女談詩玲、澎恰恰　與婆媽粉絲包粽獻愛心！

美魔女談詩玲推出台語新輯《溪中月》，趕在端午節前夕與綜藝大哥大澎恰恰，一同與婆媽粉絲包粽子，分送弱勢族群。澎恰恰的母親離世，因此看到婆媽們包粽子的身影，想起母親粽子的香味，讓眼睛直「冒汗」；而談詩玲則難忘奶奶的「開心粽」，化解母女緊張關係！


▲談詩玲（左）、澎恰恰跟婆媽粉絲一起包粽子，慶端午。（圖／豪記唱片提供, 2018.06.17）

兩人日前為推動關懷老人失智問題，由澎恰恰執導談詩玲創作的台語新歌〈無你那有我〉微電影，日前展開全台100場放映講座之旅，周六在桃園進行第20場的活動，談詩玲與澎恰恰被婆媽粉絲熱情包圍，一起包粽子，分送弱勢老人家，歡度端午。

關鍵字端午節女星粽子
JJ搭世足熱潮　阿根廷尬冰島合唱

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