美中貿易大戰利空漸鈍化 台股除息旺季盛大登場

（中央社記者江明晏台北17日電）國際情勢風起雲湧，基金經理人說，台股基本面有撐，後市不看淡，觀察重點包括除息（權）行情表現、外資是否持續大賣、新台幣匯率漲跌、以及第4季iPhone銷售量等。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美、中關稅大戰上周雖見激化跡象，不過美股反應相對平淡，顯示市場對利空「疲乏」，加上川普貿易政策的目的，在於為美國爭取更多利益，預料引發全面性國際貿易戰爭機率不高。

至於外資近來賣超不斷，廖哲宏說，上周外資累計賣超雖然擴大至260億元以上，但若將6月以來買賣相抵，外資淨賣出不到20億元，除非未來外資大量的、持續性地減碼，才有必要擔憂，否則這段期間賣超，應可視為短期資金波動的正常現象。