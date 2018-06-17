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中央社

川普意志主導決策 中美貿易摩擦變數多

中央社2018/06/17 15:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海17日電）中美貿易摩擦再度因美國關稅制裁升溫。大陸學者認為，才「說好的」不加徵關稅變卦，反映出美國總統川普個人意志主導，及談判團隊中溫和派和鷹派的角力，要利益平衡不容易。

今年5月20日，中國國務院副總理劉鶴率團訪美貿易談判後，中美發布聯合聲明，劉鶴與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）都證實了北京與華盛頓同意停止互相加徵關稅。

到了5月29日，美方卻表示，根據301條款將對價值500億美元的中國進口產品課25%的關稅。美國貿易代表署（USTR）6月15日公布制裁的產品清單，首批價值340億美元產品的加稅案將於7月6日實施。而中國商務部隨即表示，將對美國進口產品施以同等力度回擊。

從5月20日至今，一個月不到，中美兩國的貿易戰似乎又要開打。

華中科技大學經濟學院國際經濟與貿易系教授陳波說，回顧過去美國對中國的歷次「301調查」，有好幾次都是在最後時刻達成協議。因此，第一階段制裁實施日7月6日還沒到之前，都有可能轉圜。

上海市國際貿易學會會長、上海對外經貿大學國際經貿學院院長黃建忠則認為，301調查是源於美國的國內法，一旦啟動「就要走完法律程序」，這次公布的加稅清單不令人意外。

他說，從歐洲國家也在美國近來加稅的範圍來看，中國不太可能單獨豁免，7月6日首波對價值340億美元中國進口商品課關稅的部分可能躲不過。

但真正影響較大的，是美方之後再對284項與「2025中國製造」高科技項目有關的中國商品採取關稅行動。黃健忠說，相關的品項產業鏈長、波及面廣，「第一彈可能會打，第二彈可能可以避免。」

陳波分析，川普團隊中有溫和派和鷹派。溫和派主張透過談判尋求美國利益最大化，以梅努欽為代表；鷹派則認為中國應該無條件接受美方要求，尤其應該在「中國製造2025」的發展策略上讓步，以白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）和貿易代表萊特海澤（RobertLighthizer）為代表，他們也長久以來認同「中國威脅論」。

陳波說，從很多報導來看，「梅努欽不能代表川普」，而川普的個人意志主導決策，可能是溫和派沒能按照他的想法來談，也可能是川普自己改變了想法。

他認為，最近美國經濟數據亮眼，與北韓領導人金正恩的會談也為川普累積政治資本，在政治和經濟情況都有利的情況下，「總統可能很任性。」

至於該如何解讀，在美國宣布對中國產品加徵關稅之際，另一方面卻對中國第二大通訊設備製造商中興網開一面，以10億美元罰款取代7年的美商供應禁令。黃建忠說，中興是個案，比較容易解決，但中美兩國貿易平衡牽涉很廣，決策涉及美國的體制和川普的個性，利益不容易得到平衡。（編輯：翟思嘉）1070617

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