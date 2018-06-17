軍改協商後未赴政院 柯建銘：賴揆尊重黨團決定

不過，聯合報今天報導，15日協商後民進黨團與國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正等赴政院與賴清德、主責年改的行政院政務委員林萬億開會，會中賴清德指示將全面回到表決，行政院版本一字不讓。

立法院長蘇嘉全15日繼續召集朝野黨團協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，針對第一輪協商時所保留的18條條文，再做第二輪協商，但多數條文包括起支俸率、離婚配偶請求權、18%優存利息、施行日期等，朝野仍未能達成共識，預計19日院會拚三讀。

（中央社記者劉冠廷台北17日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，民進黨團沒有在軍改案協商後去見行政院長賴清德，根本沒有所謂賴清德交代軍改案一字不改一事，賴清德全權尊重黨團決定。

報導也指出，國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，她在得知消息後去求證，確實從退役團體那邊獲知國防部、退輔會和民進黨團幹部有赴政院協商，行政院認為軍改的條件已經夠好，打算一字不讓；對此，柯建銘今天接受中央社記者訪問時，嚴正駁斥。

柯建銘說，沒有所謂的協商完畢後去跟賴清德碰面一事，到目前為止，賴清德還不知道他們協商結論內容，直到昨天，他都還在辦公室檢討軍改案的條文中，還有什麼內容可以再調整。

柯建銘強調，賴清德全權尊重黨團決定，因此沒有所謂賴清德說「一字不改」這件事，賴清德不可能做這樣的決定。

柯建銘說，目前保留的16條條文中，包括時代力量的版本，有2條勢必要表態；親民黨團也有2條要表態，加上3條離婚配偶請求權等，剩下的9條條文中，真正關鍵的有5條，其他都會重新檢視。

因此柯建銘認為，李彥秀的說法是不道德的，是不是為了19日要表決想推翻協商，用案海來卡軍改案通過的時程，「你要就講明，不要製造假新聞，用不道德的行為」。

立法院外交及國防委員會王定宇表示，15日協商後，民進黨團與國防部、退輔會等官員，在立法院繼續討論尚無共識的16條條文中，可否還有討論的空間，一路討論到下午5時許。

對於聯合報的報導內容，王定宇說，行政院無法這麼做，他們也沒有去行政院談。（編輯：林淑媛）1070617