不滿空污法剝奪權利 逾千輛機車上凱道抗議

（中央社記者吳欣紜台北17日電）不滿空污法修法後會損及車主權益，多個反禁二行程車相關團體今天舉辦「凱道大會師」行動，逾千輛機車排開在凱道上，呼籲政府勿為了製造假空污整治業績而坑殺機車族。

立法院日前初審通過空氣污染防制法修正草案，其中讓環保署可加嚴老舊車輛排氣標準及授權縣市政府可劃設空氣品質維護區禁止老舊車輛通行等相關條文，引起二行程車主不滿，今天號召數千輛機車在凱道抗議、舉行「全國二行程．凱道大會師」大型車聚。

北區反禁二行程聯盟發言人羅宜指出，政府不斷用行政及立法資源打壓機車族群，除了在路權上限制車主行動、也意圖透過空污加嚴機車排放標準，但每輛機車出廠時都符合當時的環保法規，政府事後加嚴排放標準明顯違反信賴保護原則。