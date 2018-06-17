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外交官退而不休　楊莒民拚閱讀外交

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/17 16:40
▲外交官退休的楊莒民在雙十國慶時接待吐瓦魯總理夫婦，讓外賓感受台灣獨特的閱讀文化。（圖／新北市立圖書館提供）
▲外交官退休的楊莒民在雙十國慶時接待吐瓦魯總理夫婦，讓外賓感受台灣獨特的閱讀文化。（圖／新北市立圖書館提供）

精通英、法、德、西班牙等多國語言的退休外交官楊莒民，是新北市立圖書館最佳的外賓導覽員，他以接待國外訪賓的禮賓方式，詳細的為友邦賓客做解說，讓來自世界各地的外籍朋友感受台灣獨特的閱讀文化。

全台首創24小時不打烊的新北市立圖書館總館，以創新的閱讀服務模式，吸引許多民眾重新走入圖書館，開館三年造訪人數高達510餘萬人次，同時吸引不少國外團體前來參訪交流，已有40餘國前來交流取經。

圖書館的導覽志工團隊臥虎藏龍，外交官退休的楊莒民就是圖書館最佳外語導覽志工。精通英語，諳法、德、西班牙等多國語言的他，經常被指定擔任外賓導覽員，曾接待包括雙十國慶吐瓦魯總理、尼泊爾市長、奧地利商貿辦事處、以及史瓦濟蘭等各國貴賓，他總是比照以往在外交場合接待國外訪賓的方式，善盡地主之誼，讓各國貴賓有賓至如歸的感覺。

楊莒民投身外交工作30餘年，先後派駐英國、美國、多米尼克、貝里斯等歐美各國，站在第一線擔任台灣外交的先鋒，後來為了照顧年邁雙親申請退休，結束公務及出使生涯。退休後的他，因為喜歡看書，103年加入新北市立圖書館志工團隊，擔任第一批外語導覽志工。此外，他也擔任圖書館的故事志工，用有趣的英文故事帶小朋友進入外語世界。

關鍵字楊莒民外交官新北市立圖書館導覽志工
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