中共海軍首次舉行勇敢杯水雷戰競賽性考核

此次圍繞航空兵隱蔽佈雷和水面艦艇緊急開闢航道、水雷偵察、清除水雷障礙等7個反水雷任務，成功「實佈實獵實掃」各型水雷近20枚，重點檢驗各戰區海軍防禦作戰條件下的多種戰法。

這篇發自江蘇連雲港的報導稱，6月上中旬，海軍首次舉行「勇敢杯」水雷戰競賽性考核。目的是突出海軍水雷戰實戰化訓練導向，在近似實戰條件下，對水雷戰課題進行實兵實彈專項研練，進一步打牢戰鬥力生成根基。

（中央社台北17日電）中國海軍網報導稱，海軍首次舉行「勇敢杯」水雷戰競賽性考核，各戰區海軍的獵掃雷艦、轟炸機等赴東海海域，組成轟炸機佈雷編組與獵掃雷艦反水雷作戰群，演練實戰條件下的水雷作戰。

報導稱，在考核現場，一艘艘新型掃雷艦、獵掃雷艦組成反水雷作戰群抵近目標海域，自主搜尋水下目標、自主判明水雷數目、自主選定排雷時機。隨著一聲聲沉悶的轟鳴從海中傳出，藍方（假想敵）乘著夜色隱蔽佈設的各型水雷被成功清除。

在12日的考核中，首先掃排到水雷的南部戰區海軍反水雷作戰群指揮員朱石砦表示，「考核戰場環境設置非常逼真，水雷數目有多少、種類是什麼、分佈在哪裡，全都一無所知」。這種只出考題、不給提示的實戰化考核，逼著部隊全力以赴練出極限。

此次水雷戰考核裁判長、海軍水武業務長王占磊表示，考評突出精細化，考核突出實戰化，「參考兵力、考核題目、考核區域，全部通過臨機抽取來決定和分配」。且在情況構想、對手類比、條件設置和組織導調方面，多設險局、變局，千方百計把部隊訓練逼入實戰。

報導稱，在考核指揮艦三明艦作戰室內，控制台的大螢幕上顯示著各反水雷作戰群航線、上報的水雷位置等參數，標示清晰、即時更新。

此外，考核組還邀請海軍訓練部門、科研院所和院校的40多名專家、教授，分散到指揮所和各反水雷作戰群隨艦裁判，根據戰術方法、機動過程、作戰效果等，綜合評判掃雷、滅雷成績。

中共海軍參謀部訓練局領導表示，這是海軍首次組織水雷戰專業競賽性考核，把航空兵隱蔽佈雷和反水雷編組掃、獵戰雷放到陽光下檢驗，注重發現和梳理問題，引導部隊補齊訓練短板，牽引水雷戰和反水雷戰訓練不斷向實戰聚焦。（編輯：林克倫）1070617