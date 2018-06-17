NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈中芸漁港龍舟賽　楊明州為選手加油中市花博聯外道路通車　盼紓解人車凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

中共海軍首次舉行勇敢杯水雷戰競賽性考核

中央社2018/06/17 15:53
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北17日電）中國海軍網報導稱，海軍首次舉行「勇敢杯」水雷戰競賽性考核，各戰區海軍的獵掃雷艦、轟炸機等赴東海海域，組成轟炸機佈雷編組與獵掃雷艦反水雷作戰群，演練實戰條件下的水雷作戰。

這篇發自江蘇連雲港的報導稱，6月上中旬，海軍首次舉行「勇敢杯」水雷戰競賽性考核。目的是突出海軍水雷戰實戰化訓練導向，在近似實戰條件下，對水雷戰課題進行實兵實彈專項研練，進一步打牢戰鬥力生成根基。

此次圍繞航空兵隱蔽佈雷和水面艦艇緊急開闢航道、水雷偵察、清除水雷障礙等7個反水雷任務，成功「實佈實獵實掃」各型水雷近20枚，重點檢驗各戰區海軍防禦作戰條件下的多種戰法。

報導稱，在考核現場，一艘艘新型掃雷艦、獵掃雷艦組成反水雷作戰群抵近目標海域，自主搜尋水下目標、自主判明水雷數目、自主選定排雷時機。隨著一聲聲沉悶的轟鳴從海中傳出，藍方（假想敵）乘著夜色隱蔽佈設的各型水雷被成功清除。

在12日的考核中，首先掃排到水雷的南部戰區海軍反水雷作戰群指揮員朱石砦表示，「考核戰場環境設置非常逼真，水雷數目有多少、種類是什麼、分佈在哪裡，全都一無所知」。這種只出考題、不給提示的實戰化考核，逼著部隊全力以赴練出極限。

此次水雷戰考核裁判長、海軍水武業務長王占磊表示，考評突出精細化，考核突出實戰化，「參考兵力、考核題目、考核區域，全部通過臨機抽取來決定和分配」。且在情況構想、對手類比、條件設置和組織導調方面，多設險局、變局，千方百計把部隊訓練逼入實戰。

報導稱，在考核指揮艦三明艦作戰室內，控制台的大螢幕上顯示著各反水雷作戰群航線、上報的水雷位置等參數，標示清晰、即時更新。

此外，考核組還邀請海軍訓練部門、科研院所和院校的40多名專家、教授，分散到指揮所和各反水雷作戰群隨艦裁判，根據戰術方法、機動過程、作戰效果等，綜合評判掃雷、滅雷成績。

中共海軍參謀部訓練局領導表示，這是海軍首次組織水雷戰專業競賽性考核，把航空兵隱蔽佈雷和反水雷編組掃、獵戰雷放到陽光下檢驗，注重發現和梳理問題，引導部隊補齊訓練短板，牽引水雷戰和反水雷戰訓練不斷向實戰聚焦。（編輯：林克倫）1070617

男涉酒駕撞3車傷9人 警依...日本群馬震度5弱有感地震 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan