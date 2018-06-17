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〈觀察〉純網銀三搶二 國家隊迎戰日韓隊 地主優勢勝

鉅亨網2018/06/17 16:00
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金管會將開放兩家純網路銀行，將由兆豐銀、一銀、中華電信所組的「國家隊」，迎戰日、韓代表隊，包括：國票金攜手日本樂天，以及韓國 LINE 的團隊，外界多認為，在「三搶二」的戰役中，「國家隊」的政策優勢與地主優勢應該勝出機率很高，不過到底沒有銀行經驗的國票金如何出奇制勝，及 LINE 會與誰結盟，預料將是搶另一張門票的關鍵。

純網銀戰隊中的「國家隊」，除電信業龍頭中華電信外，主要成員還有公股金控兩大龍頭－兆豐金、第一金，且找來以資訊、金流為強項的泛公股公司關貿網路公司助力，奠基在中華電信六、七百萬客戶上，一銀董事長董瑞斌就稱這是很強的團隊。

不少銀行同業高層聽到以三大泛公股為主體組成的「國家隊」，多認為，站在扶植產業、政策優勢等利基上，其中一張純網銀執照由「國家隊」拿下機率最高。

除了「國家隊」，真正第一家明確表示要進軍純網銀的金控，其實不屬於家喻戶曉的大型金控公司，反而是沒有銀行經驗的國票金控。

國票金控日前發布重大訊息，宣布與日本樂天網路銀行簽署非拘束性意向書，雙方共同研議在台灣合資設立純網銀的可行性，跌破外界眼鏡，主要原因就是國票金沒有經營銀行經驗。

國票金為何想進軍純網銀？其實，國票金的金控版圖中，本業票券是相對狹窄的行業，為增加獲利引擎，國票金陸續成立國票綜合證券、國票創投以及租賃等，但一直缺少銀行子公司。

國票金多年來積極尋求併購銀行的機會，不僅在 2015 年曾公開宣布收購三信商銀，市場也傳擬併購京城銀行，最後沒有開花結果，即使在今年 4 月中旬的法說會，國票金都還揚言要伺機併購商銀，以擴大經營經模，但過程並不順利，因為併購需要天時地利人和。

因此，金管會釋出純網銀選項時，對國票金來說正好是天賜良機。

雖然國票金沒經營過銀行，但日本樂天銀行已有多年網銀經驗，同時在台灣發行樂天信用卡，並在 2015 至 2017 年交出 35 萬張的發卡量佳績，而國票金能提供本土金融業務的協助。

例如國票金以直接金融起家，比起以間接金融為主體的金控，更容易做好線上借貸的業務，也能擴展到企業對個人、個人對企業等模式。此外，國票金跨足純網銀，可從現有票券業務所服務的中大型企業，延伸至中小企業，成為純網銀的基本盤客戶。

有業界人士認為，國票金要跨足網銀，相當於跳過磨合期，直接引進最新科技，比起其他銀行要在舊技術與新科技間不斷磨合，且每次更新都需要不斷與企業內部及客戶溝通，國票金全新開始，反而是個契機。

而韓國知名社群 LINE，是最早在台灣拋出有意設立純網銀的機構，卻是目前尚未公布金控盟友的團隊，LINE 在台灣不但擁有高達 1900 萬的用戶，且前年與中國信託銀行推出 LINE 聯名卡後，短短一年內締造 130 萬張發卡量的驚人成績，即使 LINE 並無純網銀的發展經驗，但銀行界傳出，因 LINE 擁有龐大客戶數，在與金融業者接觸過程中姿態頗高；傳 LINE 找了十多家銀行洽談合作，規劃每家銀行給予不到 5% 的股權，各銀行當然不接受，形成 LINE 的金控盟友至今仍難產的主因。

由於 LINE 找了十多家銀行的模式，不僅各銀行不接受，連金管會主委都打槍，喊出「此非原先設想模式」，因此，如果 LINE 真有意願在台灣設立純網銀，就得選出最想合作的金融業者好好洽談，以免最後淪為雷聲大雨點小、無疾而終。

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