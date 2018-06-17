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中央社

承建中國首艘航艦 中船重工總經理落馬

中央社2018/06/17 15:56
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北17日電）中共官方16日晚間公布中船重工總經理孫波涉嚴重違紀違法，正接受調查。陸媒報導，中船重工是中國海軍裝備科研生產的主體力量，包括遼寧艦和首艘國產航艦，均與中船重工有密切關係。

中共中央紀委國家監委網站6月16日晚間公佈，中國船舶重工集團有限公司黨組副書記、總經理孫波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委的紀律審查和監察調查。

57歲的孫波，2009年擔任中國船舶重工集團公司黨組成員，2012年後升任副總經理，2015年升任總經理、黨組副書記。他最近一次公開露面是11日，當時他到中船重工物資貿易集團公司聽取工作匯報和交流。

孫波是中船重工黨組近年來又一位落馬的成員。2016年11月，中船重工原紀檢組組長劉長虹落馬。劉長虹自2011年5月起擔任中船重工黨組成員、紀檢組組長職務，而孫波2009年12月就已是中船重工黨組成員，二人在中船重工黨組共事5年多時間。

報導說，中船重工是中國海軍裝備科研生產的重要機構，承擔航艦、核潛艇、海軍武器裝備的科研、設計與生產。中船重工曾負責改造「遼寧號」航艦，及設計建造中國首艘國產航艦。

此外，中船重工也研製「蛟龍號」深海載人潛水器，曾下潛7062公尺，刷新世界紀錄，也承接港珠澳大橋等重點工程。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070617

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