反禁二行車團體上凱道 車主憶當年

（中央社記者吳欣紜台北17日電）不滿空污法修法後會損及車主權益，多名二行程車主今天帶著自己心愛的車輛到凱道抗議，在這些車主心裡，不論車子多老多舊，這些機車都乘載著許多故事及回憶，是無價之寶。

18歲開始騎車的車主連恩政指出，YAMAHA的兜風Z是他的第一輛機車，這輛車在那個年代是銷售最好的車款，為了買這輛車，他在高中時就努力打工存錢。

連恩政指出，這輛車當初買時近新台幣3萬元，雖然年代久遠，但在他心中是無價的，即便已經騎了20幾輛機車，但因為這輛機車有許多回憶，包含追到第一任女友等，因此他仍然保留著這輛車子。

從事花藝設計的25歲車主英格麗說，她是偉士牌愛好者，從18歲就開始騎車，過去爺爺及爸爸都是騎偉士牌載著她，這是很棒的回憶。她不能理解為何車子已經合法繳稅且出廠時也經過政府法規核可才上路，但政府卻仍要剝奪二行程車主的財產權。

主辦單位指出，每個世代都有屬於自己的那輛車，從國內外電影包含羅馬假期、戀戀風塵，直至最近的海角七號及我的少女時代，都能看到二行程機車及四行程機車的身影，現場也有許多車輛車主會幫忙取名，這些車輛可能是當初爺爺奶奶的嫁妝，也可能是每個世代接軌的傳家寶。（編輯：管中維）1070617