拒捕奪警槍逃逸 通緝犯巷弄與警捉迷藏

大批警力隨後趕到並封鎖現場，管制人車出入，在附近巷弄執行圍捕行動。直到上午9時許沒有發現，警方暫時解除全面管制，只留少數人力進行查訪及攔檢，並同步派員到楊男可能藏匿的地點追緝。

台南市兩名員警今天清晨5時許準備逮捕一名通緝犯楊姓男子時，楊男在員警對空鳴槍示警後假意配合，在上銬時抵抗拒捕。拉扯過程中一名員警的警槍遭楊男奪走，楊男疑似躲入附近民宅後逃逸無蹤。

（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市一名通緝犯楊姓男子今天清晨拒捕並奪走警槍逃逸，下午有民眾目擊楊男從案發現場附近一戶民宅奪門而出，員警持續在周遭進行訪查及圍捕行動。

警方在下午1時左右獲報，指稱有民眾目擊一名疑似為楊男的可疑人物，從案發地點附近的一處民宅奪門而出，大批警力再度回到附近調查搜索，但仍暫時沒有發現。

一名婦人受訪時表示，今天上午起附近民眾早已議論紛紛。中午到門外時剛好發現隔壁沒有人在的屋子鐵捲門突然半開、又自動放下，此時從裡面跑出一名穿著短褲、腿部有刺青的陌生男子。當然曾對著男子大喊「你是誰」，但男子沒有回應，隨後朝巷子口跑掉。

警方獲報後前往現場查看，發現楊男疑似是從民宅後方相當狹窄的防火巷進入，攀爬冷氣室外機的支架到4樓，打破窗戶玻璃後進入屋內躲藏。

警方指出，這處民宅是屋主用來堆放貨物的空間，警方上午雖訪查過附近的民宅，當時這間屋子沒有人在，無法強制進入查看。楊男可能為逃避警方追緝，先躲藏在屋內，再等待時機離開。（編輯：陳政偉/李亨山）1070617