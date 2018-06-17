NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈中芸漁港龍舟賽　楊明州為選手加油中市花博聯外道路通車　盼紓解人車凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

拒捕奪警槍逃逸 通緝犯巷弄與警捉迷藏

中央社2018/06/17 16:03
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市一名通緝犯楊姓男子今天清晨拒捕並奪走警槍逃逸，下午有民眾目擊楊男從案發現場附近一戶民宅奪門而出，員警持續在周遭進行訪查及圍捕行動。

台南市兩名員警今天清晨5時許準備逮捕一名通緝犯楊姓男子時，楊男在員警對空鳴槍示警後假意配合，在上銬時抵抗拒捕。拉扯過程中一名員警的警槍遭楊男奪走，楊男疑似躲入附近民宅後逃逸無蹤。

大批警力隨後趕到並封鎖現場，管制人車出入，在附近巷弄執行圍捕行動。直到上午9時許沒有發現，警方暫時解除全面管制，只留少數人力進行查訪及攔檢，並同步派員到楊男可能藏匿的地點追緝。

警方在下午1時左右獲報，指稱有民眾目擊一名疑似為楊男的可疑人物，從案發地點附近的一處民宅奪門而出，大批警力再度回到附近調查搜索，但仍暫時沒有發現。

一名婦人受訪時表示，今天上午起附近民眾早已議論紛紛。中午到門外時剛好發現隔壁沒有人在的屋子鐵捲門突然半開、又自動放下，此時從裡面跑出一名穿著短褲、腿部有刺青的陌生男子。當然曾對著男子大喊「你是誰」，但男子沒有回應，隨後朝巷子口跑掉。

警方獲報後前往現場查看，發現楊男疑似是從民宅後方相當狹窄的防火巷進入，攀爬冷氣室外機的支架到4樓，打破窗戶玻璃後進入屋內躲藏。

警方指出，這處民宅是屋主用來堆放貨物的空間，警方上午雖訪查過附近的民宅，當時這間屋子沒有人在，無法強制進入查看。楊男可能為逃避警方追緝，先躲藏在屋內，再等待時機離開。（編輯：陳政偉/李亨山）1070617

反禁二行車團體上凱道 車主憶當文大宿舍案 教部：校方未用...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan