新北議長盃龍舟賽　國內外好手齊聚爭奪200萬獎金

「新北市議長盃第八屆龍舟錦標賽」今(17)日上午在蘆洲微風運河盛大開幕，今年參賽隊伍共96隊，包括31國69位外籍選手，一同爭奪總額高達200萬元的獎金，新北市長朱立倫到場為賽事鳴槍，為選手加油打氣。
開幕儀式由獲獎無數的新店國小太鼓團帶來精彩的太鼓表演，為龍舟比賽揭開序幕，接著登場的是參賽隊伍的扮裝秀，包括逗趣的採紅菱裝扮、活潑可愛的排球少女以及酷炫的特警猛男秀等、創意十足。
接著大會表演賽由新北市議會、新北市政府、新北市水利局及蘆洲暨五股區公所聯隊等4支隊伍為比賽暖場，各隊旗鼓相當、互不相讓，最後由蘆洲暨五股區公所聯隊，以3分17秒39的成績奪冠，新北市議會拿下第二。
朱立倫表示，非常高興看到各國選手齊聚新北，龍舟比賽不僅是傳統民俗活動，也是重要運動賽事。新北市近年來已成為龍舟競技基地，包括上個月舉辦的亞洲盃龍舟大賽選拔賽，以及一年一度的兩岸龍舟交流，都讓龍舟賽成為一項廣受歡迎的國民外交活動。
新北市議會議長蔣根煌表示，龍舟賽是每年端午節的盛事，吸引越來越多國內外的好手前來共襄盛舉，希望每位選手都能全力以赴，締造佳績，也期待龍舟賽活動能成為國際體育交流的平台，提升新北市的國際能見度。
除了精彩的賽事，6月17、18日兩天在微風運河廣場還有「手做香包」、「手繪彩蛋」、「陸上龍舟挑戰賽」、「野餐派對」、「仲夏夜民歌音樂饗宴」等活動，讓民眾歡度端午連假。