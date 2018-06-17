新北議長盃龍舟賽　國內外好手齊聚爭奪200萬獎金

「新北市議長盃第八屆龍舟錦標賽」今(17)日上午在蘆洲微風運河盛大開幕，今年參賽隊伍共96隊，包括31國69位外籍選手，一同爭奪總額高達200萬元的獎金，新北市長朱立倫到場為賽事鳴槍，為選手加油打氣。

開幕儀式由獲獎無數的新店國小太鼓團帶來精彩的太鼓表演，為龍舟比賽揭開序幕，接著登場的是參賽隊伍的扮裝秀，包括逗趣的採紅菱裝扮、活潑可愛的排球少女以及酷炫的特警猛男秀等、創意十足。

接著大會表演賽由新北市議會、新北市政府、新北市水利局及蘆洲暨五股區公所聯隊等4支隊伍為比賽暖場，各隊旗鼓相當、互不相讓，最後由蘆洲暨五股區公所聯隊，以3分17秒39的成績奪冠，新北市議會拿下第二。