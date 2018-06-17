文大宿舍案 教部：校方未用獎補助款補貼租金

（中央社記者許秩維台北17日電）文大宿舍傳出爭議，教育部今天表示，學校如果校舍不足，可向外承租建物當作學生宿舍，但不得使用教育部的獎補助款，經教育部瞭解，文大宿舍租金並未使用獎補助款。
中國國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍風波。民主進步黨籍立法委員羅致政、台北市議員王威中昨天在臉書發文及圖片，圖片顯示為又昱實業有限公司與文大簽訂的「租賃契約書」，質疑侯友宜自始知情「集合住宅」違規改成文化大學學生宿舍。
教育部高等教育司長李彥儀今天受訪時表示，大學如因現有校舍不足而要增建學生宿舍，教育部站在鼓勵立場，會補貼學校一些貸款利息，如果學校認為財務負擔過大，不想蓋宿舍而選擇向外承租也可以，但不得使用教育部的獎補助款，根據教育部瞭解，文大宿舍租金並未使用獎補助款。
李彥儀指出，如果學校向外承租建物當作學生宿舍，教育部會要求注意消防安全、是否為長期租約，而學校也應該派人定期去訪視租屋環境，但建物的使用是否合法，就得看目的事業主管機關的規定，這並非教育部的權責。
文化大學昨晚也發表聲明指出，簽約當時是依據建物使用執照載明「集合住宅」，認定可供宿舍使用；自民國100年8月文大承租起，政府相關單位從未曾行文給文大，指不能承租「大群館」供作宿舍使用。（編輯：管中維）1070617