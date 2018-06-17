文大宿舍案 教部：校方未用獎補助款補貼租金

（中央社記者許秩維台北17日電）文大宿舍傳出爭議，教育部今天表示，學校如果校舍不足，可向外承租建物當作學生宿舍，但不得使用教育部的獎補助款，經教育部瞭解，文大宿舍租金並未使用獎補助款。

中國國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍風波。民主進步黨籍立法委員羅致政、台北市議員王威中昨天在臉書發文及圖片，圖片顯示為又昱實業有限公司與文大簽訂的「租賃契約書」，質疑侯友宜自始知情「集合住宅」違規改成文化大學學生宿舍。

教育部高等教育司長李彥儀今天受訪時表示，大學如因現有校舍不足而要增建學生宿舍，教育部站在鼓勵立場，會補貼學校一些貸款利息，如果學校認為財務負擔過大，不想蓋宿舍而選擇向外承租也可以，但不得使用教育部的獎補助款，根據教育部瞭解，文大宿舍租金並未使用獎補助款。