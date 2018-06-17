中市敬老愛心卡擴充方案　可折抵計程車及就醫費

台中市政府針對65歲以上長者（55歲以上原住民）及領有身心障礙手冊人士發放敬老愛心卡，符合資格者的申請領證率高達74.9%，持卡者每月享有約新台幣1000元等值的點數，但因僅限搭乘公車及客運，在台中市推廣大眾交通運輸的10公里內持卡搭乘公車免費的政策下，對持卡者而言，受惠幅度有限，曾經使用過此卡的人數僅占符合資格者的25%。

台中市政府提供敬老愛心卡補助，發放普及率高，但因功能及使用範圍受限，加上公車10公里免費，持卡人實際受惠幅度有限。為改善持卡者「看得到、用不到」的問題，市府社會局將推動敬老愛心卡功能擴充方案，預計可折抵計程車乘車費及就診部分負擔及掛號等費用，鼓勵長者多出門，並於健康狀況需要時及早就醫。

由於功能頗受侷限，敬老愛心卡屢遭民眾及民代質疑該補助措施「看得到、用不到」。為因應智慧交通及行動支付的趨勢，跨局處研議敬老愛心卡功能擴充方案，盼使長輩及身心障礙者的既有權益，可享有更周全及便利的服務。

社會局長呂建德指出，經協調相關局處後，近日將修正「台中市政府辦理老人及身心障礙者乘車補助要點」，預計將原本敬老愛心卡僅限公車及客運的乘車補助功能，擴充至可折抵具悠遊卡或一卡通行動支付功能的計程車乘車費，及衛生所、合作的醫療院所門診部分負擔或掛號等費用。

預計自今年7月15日起，台中市敬老愛心卡持卡人即可在衛生所折抵看診費用，市府也將邀請全市19家（計20院區）急救責任醫院加入此計畫，至急救責任醫院接受治療時可使用敬老愛心卡。除了衛生所及急救責任醫院，衛生局也將邀請本市其他有意願裝設行動支付設備的醫療院所，提供敬老愛心卡折抵費用服務，擴大服務範圍。

交通部分，經與交通局協調後，除維持既有公車及客運，近期內也將邀集各計程車業者商討機制，敬老愛心卡預計自今年9月1日起，參考北市及桃市擴及計程車乘車費政策，且更進一步在每月1000元等值點數額度內採全額補助。另，市府已與立委展開與台鐵局協調，推動敬老愛心卡功能未來得以擴充至折抵搭乘鐵路之費用，有進一步進展也將進一步公布。