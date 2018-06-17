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〈觀察〉虛實通路競相搶生鮮版圖 原來關鍵因素有2點

鉅亨網2018/06/17 16:30
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近年來各大實體通路競相著墨於「生鮮」領域，甚至量販業者也積極布建線上採買生鮮管道，虛擬購物平台更是全力搶進，究竟生鮮業種有何特別之處，成為兵家必爭，除了因應職業婦女的需求已成趨勢外，其實關鍵在二點，包含商品容易做出差異化、及可帶動源源不絕的客流。

可觀察到，過去一年來業績成長速度快的東森購物，將生鮮食品納入商品開發優先方向，日前陸續推出獨家進口生鮮食材，每每推出皆造成市場搶購熱潮。

東森購物分析，台灣網購生鮮消費者年齡約在 35-60 歲左右，即便是銀髮族 (55 歲以上) 也有近 13% 曾在網路上購買「美食、生鮮蔬果類」，估算整體約有 24% 的網民曾在網上購買過生鮮產品，最常買的類別是水果和海鮮，顯然消費者對於網購生鮮的依賴度逐漸增加。

連鎖超市龍頭全聯從銷售數據觀察到，目前主力客群為 30-39 歲職業婦女，忙碌的生活下，更顯得通路提供方便採買生鮮管道的必要性。

究竟生鮮商品有何商機，讓各家業者無不投入其中搶客，事實上，關鍵就在生鮮不同其他一般備品或家用品，具備保鮮度和購買頻率高的特性，一旦消費者養成通路購買習慣，加上購買頻率比起其他備品高出不少，代表就會有源源不斷的客流。

另一方面是不可替代性，同樣都是雞蛋、鮮奶、蔬菜水果和肉品等，偏偏就是可做出差異化，也就是，除了價格的差異，有越來越多消費者重視產地溯源、通路獨家引進甚至是購買較高級的進口貨，而近來也相當流行可溯源的國產小農食材，當提供的生鮮食材具差異性，就有比較大的空間可掌握定價。

即便如此，生鮮市場市場競爭不小，對此，各家都訂出一套策略來因應，其中，東森購物強調會員優先制經營和產地直送、去中間化，並透過大數據分析資料庫，提醒通知會員生鮮商品預購或送貨時間。

據悉東森購屋正朝向規劃 MOD 推出東森購物生鮮專屬頻道、與不同商家合作發行聯名專屬商品等方式發展，甚至擬透過集團資源打造美食節目、做菜節目和餐券介紹節目等。

而全聯則是正在力拚全台所有門市皆能做到「今天生產、今天到貨」的供應狀態，日前投入超過 20 億元打造北部生鮮中心被稱之為「全台最大冰箱」，目前產能僅開出 5 成，還可再增加供應逾 300 家新店的需求。

全聯並宣示將在都會區陸續開出定位在 60-80 坪的迷你店，隨著店點密度越高拉抬出貨量，勢必更進一步壓低價格，對其他的競爭同業仍造成不小壓力。

整體來看，生鮮雖然早已是紅海市場，只要能掌握住差異化的貨源，提供更便利的採購管道，藉此創造出更多的來客，後市成長的空間仍是不容小覷。

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