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中央社

不得在街頭閒晃 杜特蒂新措施惹議

中央社2018/06/17 16:23
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉17日專電）繼導致數千人死亡的掃毒行動之後，菲律賓總統杜特蒂最近又宣布了一項引起爭議的措施：民眾不得無所事事地在街頭閒蕩。大馬尼拉地區的警察，已開始在街頭逮人。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）日前在馬拉坎南宮為新晉升警官、典獄官和消防官監誓時說：「我的指示是，遇到轄區在街頭閒蕩、無所事事的人，請他們回家，不然的話，就送進巴石（Pasig）的辦公室。」

他並未明言何謂「巴石的辦公室」。

巴石是大馬尼拉地區一座城市，也是貫穿大馬尼拉地區的一條河流的名稱，河上偶爾會漂浮疑被私下處決的受害人的屍體。

杜特蒂繼續說：「執行要嚴格，無所事事的人可能是社會的潛在麻煩製造者。」

走在菲國住宅區的街頭，經常可見一群無所事事的民眾聚集飲酒、聊天或打撞球，地方的扒手、劫匪一般也被認為就隱藏在這群人當中。菲人普遍把這群人叫做tambay，源自英文stand by。

大馬尼拉地區奎松市（Quezon City）警方連日來就在街頭逮捕了300多名無所事事的人，他們被指違反不得在公共場所飲酒、抽菸、打赤膊、攜帶利器等市律，警察也在部分違令者身上搜出少量安非他命。

反對人士抨擊政府這項政策違反人權，甚至等同戒嚴，在街頭閒晃的人沒犯罪之前，不應被指責；一些貧民也指稱，這根本就是針對窮人的政策，他們不像有錢人可上酒吧，家裏也沒錢吹冷氣，只好到街頭納涼。

但也有許多民眾贊同這項政策，一名女性受訪者在電視新聞上說，每次下班回家經過一些游民聚集的地方，總是提心吊膽，這些人有時喧嘩、有時飲酒一言不合大打出手，有時會對她吹口哨。

菲律賓總統府馬拉坎南宮發言人羅奎（HarryRoque Jr.）在一份聲明中說，杜特蒂只是希望加嚴執行各地的市律，以減少犯罪，「每個人都有權安全地在街上行走。」

警察總長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）也保證，警方行動都會有法律依據，民眾的人權不會受到侵犯。（編輯：屈享平）1070617

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