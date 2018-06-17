不得在街頭閒晃 杜特蒂新措施惹議

（中央社記者林行健馬尼拉17日專電）繼導致數千人死亡的掃毒行動之後，菲律賓總統杜特蒂最近又宣布了一項引起爭議的措施：民眾不得無所事事地在街頭閒蕩。大馬尼拉地區的警察，已開始在街頭逮人。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）日前在馬拉坎南宮為新晉升警官、典獄官和消防官監誓時說：「我的指示是，遇到轄區在街頭閒蕩、無所事事的人，請他們回家，不然的話，就送進巴石（Pasig）的辦公室。」

他並未明言何謂「巴石的辦公室」。

巴石是大馬尼拉地區一座城市，也是貫穿大馬尼拉地區的一條河流的名稱，河上偶爾會漂浮疑被私下處決的受害人的屍體。