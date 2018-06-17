鹿港慶端陽作詩吟唱 展現離岸風電期許

（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）彰化鹿港慶端陽系列活動，全國詩社聯合擊缽大會今天在鹿港文武廟登場，現場除透過傳統詩創作與吟唱，來表現對離岸風電再生能源政策的期許，也盼提振詩風、推展吟唱風氣。

彰化縣政府文化局與文開詩社合辦全國詩社聯合擊缽大會，上午在鹿港文武廟登場，彰化縣長魏明谷、文化局長陳文彬、文開詩社理事長洪一平等人出席，活動廣邀全國詩人參加，眾人透過傳統詩的創作與吟唱來表現對離岸風電再生能源政策期許。

首唱以離岸風力發電與海域漁業共榮發展為詩題，次唱詩題為文開詩社展望，先由魏明谷抽出詩韻，再由詩人以傳統文人調、福建調、宜蘭調、鹿港調、恆春調或各種古調吟唱詩、詞，而為增加詩人興致，現場還有國樂演奏與揮毫，營造詩、書、畫合一氛圍。