登山客漠視環境浩劫 聖母峰淪世界最高垃圾場

（中央社加德滿都17日綜合外電報導）商業登山活動風行數十年，攀登聖母峰（Mount Everest）人數激增。但登山客漠視環境浩劫，留下滿坑滿谷的垃圾，使世界第一高峰淪為全球最高垃圾場，讓美景蒙塵。

在通往海拔8848公尺頂峰、登山客常走的那條路徑上，充斥著螢光色帳篷、遭棄置的登山裝備、空的氣瓶，甚至是人類排泄物。

成功登上聖母峰18次的雪帕（Pemba Dorje Sherpa）告訴法新社：「這令人作嘔，非常礙眼。這座高山已堆滿好幾公噸的垃圾。」

隨著攀登聖母峰的登山客人數激增，垃圾問題也日益惡化。光是今年，截至目前至少已有600人攀登世界最高峰。