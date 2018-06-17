NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈中芸漁港龍舟賽　楊明州為選手加油中市花博聯外道路通車　盼紓解人車凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

登山客漠視環境浩劫 聖母峰淪世界最高垃圾場

中央社2018/06/17 16:37
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社加德滿都17日綜合外電報導）商業登山活動風行數十年，攀登聖母峰（Mount Everest）人數激增。但登山客漠視環境浩劫，留下滿坑滿谷的垃圾，使世界第一高峰淪為全球最高垃圾場，讓美景蒙塵。

在通往海拔8848公尺頂峰、登山客常走的那條路徑上，充斥著螢光色帳篷、遭棄置的登山裝備、空的氣瓶，甚至是人類排泄物。

成功登上聖母峰18次的雪帕（Pemba Dorje Sherpa）告訴法新社：「這令人作嘔，非常礙眼。這座高山已堆滿好幾公噸的垃圾。」

隨著攀登聖母峰的登山客人數激增，垃圾問題也日益惡化。光是今年，截至目前至少已有600人攀登世界最高峰。

5年前，尼泊爾要求每一支登山隊伍啟程之前繳交4000美元，如果每名登山客回程時至少帶回8公斤垃圾下山，就可取回這筆押金。

從西藏方面攀登喜馬拉雅山的話，規定登山客必須把帶上去的垃圾全部帶下山，否則將處以每公斤100美元罰款。

根據薩迦瑪塔汙染控制委員會（SagarmathaPollution Control Committee, SPCC），從尼泊爾攀登的登山客2017年一共帶下將近25公噸的垃圾和15公噸的人類排泄物，相當於3輛雙層巴士的重量。

本季雖有更多垃圾被帶下山，但這只是每年棄置在山上的一小部分垃圾。SPCC表示，只有一半的登山客帶回規定的垃圾量。

許多登山客選擇放棄押金，相較於攀登聖母峰須支付的2萬至10萬美元費用，這筆押金不過是九牛一毛。

雪帕聳聳肩說，很多登山客並不在意，還有官員跟登山客拿點小錢，就睜一隻眼閉一隻眼，使問題複雜化。

他說：「高山營地監管不足，無法確保環境整潔。」（譯者：劉文瑜/核稿：何宏儒）1070617

鹿港慶端陽作詩吟唱 展現...小白球還在滾搶先補一桿 米...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan