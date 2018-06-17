台中市伊斯蘭開齋節　熱鬧如同過新年

市府民政局與財團法人台中回教清真寺共同舉行伊斯蘭開齋節慶祝活動，不僅延續新南向政策的思維方針，也帶領市民一同了解伊斯蘭文化。今年活動移師從東協廣場移師市府前廣場，市長林佳龍、民政局副局長盧政遠、中國回教協會董事長張明峻、台中回教清真寺董事長馬景仁、駐台北印尼經濟貿易代表處副代表席瓦德均到場共襄盛舉。並由林佳龍親自贈送市府特製的開齋節紀念福袋，祝福與會穆斯林新年快樂。

台中市政府民政局舉辦「2018台中市伊斯蘭開齋節慶祝活動」，今(17)日在市政府前廣場舉行，市長林佳龍也出席與穆斯林同樂。他表示，移工們也是這個城市的主人，台中就是大家在異地的家。並以印尼語「SELAMAT HARI RAYA EID UL FITR」祝福現場民眾開齋節快樂。

林佳龍首先以印尼語「SELAMAT HARI RAYA EID UL FITR」祝福現場與會民眾開齋節快樂，並表示現場熱鬧的氣氛真的如同過新年。



▲市府特製的1000個福袋，向穆斯林誠摯的關懷與祝福（圖／市政府提供 , 2018.6.17)

林佳龍說：「你們都是這個城市的主人」，台中市的移工有9萬多人，其中3萬人來自印尼，去年台中市的伊斯蘭開齋節慶祝活動在東協廣場舉辦，今年為了感謝所有來自印尼移工的貢獻，特別選在市政廣場舉行，讓市民跟所有印尼移民一起慶祝開齋節。

他進一步表示，除了將開齋節活動選在市府廣場舉行外，市府為服務廣大移工族群，將中區火車站前的第一廣場打造為「東協廣場」，且在廣場內設立「東協廣場溝通互動平台」、「國際移工生活照顧服務中心」、「東協四國駐台辦事處巡迴服務中心」等，啟動外籍移工的服務平台，使台中成為更宜居的城市。



▲現場伊斯蘭宗教、文化、美食齊聚（圖／市政府提供 , 2018.6.17)

民政局表示，今年伊斯蘭開齋節慶祝活動是與財團法人台中回教清真寺共同籌劃，將伊斯蘭宗教、文化、美食齊聚在現場，並邀請清真寺小朋友恭頌可蘭經，還有由印尼新住民組成的「印證幸福文化交流舞蹈團」表演歌舞，將多元文化風貌呈現在大眾面前。

由市府特製的1000個福袋，內含1元美金，希望向穆斯林表達市府誠摯的關懷與祝福，讓外籍朋友即使身處異鄉，也能感受開齋節的慶典氛圍，並讓市民一同感受異國節慶，活絡台中市邁向國際城市的進步能量。