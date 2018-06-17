蘇貞昌第2款看板亮相　侯友宜：選戰就回到選戰主軸

國民黨新北市長參選人侯友宜今（17）日出席泰山佛國寺修葺圓滿儀式暨悟禪法師陞座的大典，感謝長期協助新北市的弱勢團體；侯友宜表示，他對佛教相當的尊敬，也特別感謝悟禪法師為社會創造祥和、安居樂業。

針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌最近推出第2款的特色看板，並走「流行天王麥可傑克森」的戴帽造型，看板上頭寫著「IT IS SHOW TIME」的看法？侯友宜認為，他有自己競選的步驟、格調，他是務實的人、做務實的事，不會用很多選舉的花招，會努力把想法與市民連結。

新北市長朱立倫曾感慨的說，選舉的時候，太太的娘家也一定要被拿出來打一頓，文大宿舍的爭議似乎如出一轍？侯友宜回應，選戰就回到選戰主軸，讓新北市在好建設底下做得更好，台灣應不分政黨的凝聚在一起，減少對立與衝突，不要因惡意讓大家心裡有想法，不管什麼黨，都要團結為台灣。