蘇貞昌第2款看板亮相　侯友宜：選戰就回到選戰主軸

國民黨新北市長參選人侯友宜今（17）日出席泰山佛國寺修葺圓滿儀式暨悟禪法師陞座的大典，感謝長期協助新北市的弱勢團體；侯友宜表示，他對佛教相當的尊敬，也特別感謝悟禪法師為社會創造祥和、安居樂業。
針對民進黨新北市長參選人蘇貞昌最近推出第2款的特色看板，並走「流行天王麥可傑克森」的戴帽造型，看板上頭寫著「IT IS SHOW TIME」的看法？侯友宜認為，他有自己競選的步驟、格調，他是務實的人、做務實的事，不會用很多選舉的花招，會努力把想法與市民連結。
新北市長朱立倫曾感慨的說，選舉的時候，太太的娘家也一定要被拿出來打一頓，文大宿舍的爭議似乎如出一轍？侯友宜回應，選戰就回到選戰主軸，讓新北市在好建設底下做得更好，台灣應不分政黨的凝聚在一起，減少對立與衝突，不要因惡意讓大家心裡有想法，不管什麼黨，都要團結為台灣。
民進黨傾全黨之力攻擊侯友宜，許多民進黨的立委也為蘇貞昌助攻；侯友宜形容自己如今彷彿小蝦米對大鯨魚，第一次參選，完全沒有選戰經驗的人，只能盡力和團隊做該做的事，對別人的想法做法甚至惡意的抹黑、烏賊戰術，只能要求自己不要做同樣的事，全力的把工作做好、宣傳市政。
又昱實業有限公司增資是否知情？及對台北市長柯文哲「出手」的想法？侯友宜僅再度重申，20幾年來都已認定合法，前幾年又的公安審查都通過，他與妻子不會做違規的事情，如果台北市政府對文化大學在使用的過程中，有違規的話都願意來解約，但是大前提是一定把學生的權益照顧好，不要傷害學生。