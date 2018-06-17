NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈中芸漁港龍舟賽　楊明州為選手加油中市花博聯外道路通車　盼紓解人車凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

小白球還在滾搶先補一桿 米克森引爭議

中央社2018/06/17 16:41
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社紐約南安普敦17日綜合外電報導）美國名將米克森（Phil Mickelson）在美國高爾夫公開賽第3輪選擇去輕推仍在滾動的小白球，但堅稱這麼做並無意冒犯。米克森這個舉動讓他在第13洞苦吞6柏忌。

整起事件發生在辛尼考克高爾夫山莊（ShinnecockHills）標準4桿的第13洞，米克森推桿後小白球滾過洞杯朝下坡溜去，米克森見狀小跑步到球邊並用球桿把球朝洞口回擊。

他打了8桿才把小白球打進洞，加上被罰兩桿，第13洞繳高於標準桿6桿的10桿，整輪成績來到高於標準桿11桿的81桿，為米克森美國公開賽參賽27次以來，最高桿數單輪成績。

但5座大賽冠軍得主米克森表示，他不是因為幼稚鬧脾氣才這麼做，即將過48歲生日的他說，他知道他的舉動會造成2桿罰桿，但與其讓小白球滾下果嶺，他寧願罰2桿。

「這叫做善加利用規則，當時情況是，我得來來回回打這一球，我欣然接受2桿罰桿也不要那樣做。」

米克森也有可能被判失去比賽資格，假如大會認定他犯下另一條更嚴重的規則：「比賽期間，選手不得蓄意採取行動來影響球的運動。」

然而，美國高爾夫球協會規則主管波登海默（JohnBodenhamer）表示，米克森違規行動未達上述標準。

前美巡賽冠軍諾比羅（Frank Nobilo）並不買帳。紐西蘭籍的諾比羅以高爾夫頻道（Golf Channel）分析家身分說：「對我來說，事情很簡單明瞭，他應該被取消資格。」

「這麼做是對高球好。他不是善用規則，他是蓄意違背規則。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳政一）1070617

登山客漠視環境浩劫 聖母峰...陽岱鋼單場2安 平澤大河再...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan