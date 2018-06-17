小白球還在滾搶先補一桿 米克森引爭議

（中央社紐約南安普敦17日綜合外電報導）美國名將米克森（Phil Mickelson）在美國高爾夫公開賽第3輪選擇去輕推仍在滾動的小白球，但堅稱這麼做並無意冒犯。米克森這個舉動讓他在第13洞苦吞6柏忌。

整起事件發生在辛尼考克高爾夫山莊（ShinnecockHills）標準4桿的第13洞，米克森推桿後小白球滾過洞杯朝下坡溜去，米克森見狀小跑步到球邊並用球桿把球朝洞口回擊。

他打了8桿才把小白球打進洞，加上被罰兩桿，第13洞繳高於標準桿6桿的10桿，整輪成績來到高於標準桿11桿的81桿，為米克森美國公開賽參賽27次以來，最高桿數單輪成績。