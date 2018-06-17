中市花博首條聯外道路通車　紓解人車、促進地方發展

台中花博並非一次性盛會，各項重大建設將帶動區域共榮，台中市政府挹注約4.5億元經費打造外埔園區聯外道路，全長約1.1公里，今(17)日正式通車，不僅可紓解花博期間人車潮，並促進地方發展。台中市長林佳龍表示，市府以「後花博時期」地方整體發展定位建設藍圖，外埔園區規畫轉型為國際農創園區，已獲中央支持，聯外道路為區域能量再立基。

林佳龍指出，台中世界花博將於今年11月3日開幕，包括園區展館、周邊交通及水利等建設都陸續完工，當初市府為保育石虎決議縮減后里園區面積，另覓外埔、豐原兩園區，獲得肯定也爭取到中央預算挹注，為地方發展留下的是永續建設，更為「後花博時期」區域發展立基。

林佳龍指出，外埔園區規畫展期結束後轉型為國際農創園區，成為新農業示範區域，已獲中央支持；市府編列約4.5億元經費打造全長約1.1公里的外埔園區聯外道路，提升交通能量，也結合自行車及人行道規畫，以長期發展定位，感謝各界共同關心及推動。

另外，林佳龍也提到，因應花博而建設的聯外道路工程，其他例如「國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道」、「中科南向三合一聯外道路」都預計今年8月完工，將帶動地方發展，發揮整體路網運輸效能。建設局表示，外埔園區聯外道路可紓解花博期間的車潮及人潮，更可銜接建設局辦理的「國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程」，以及南北向的台13線、東西向的甲后路132線，串聯起后里及外埔區，促進區域共榮發展。

外埔園區聯外道路工程全長1.1公里，今年4月完工，如期達成於花博試營運前通車目標；單側自行車與人行共用道並採透水鋪面，工區內既有原生喬木也移植至工程綠帶或園區內，體現友善自然生態的花博核心價值。