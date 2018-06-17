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實務指導員服務相挺　失能照顧者不再孤軍奮鬥

記者許高祥／高雄報導2018/06/17 17:03
▲實務指導員教導照顧者如何讓失能者肢體活動。（圖／高雄市社會局提供 , 2018.06.17）
▲實務指導員教導照顧者如何讓失能者肢體活動。（圖／高雄市社會局提供 , 2018.06.17）

根據衛福部統計，有超過6成的失能人口是由家人親自照顧，為此高雄市政府社會局結合15間民間單位建構照顧實務指導員服務體系，讓這些受過訓練、具備照顧指導專業知能且熟稔照顧工作實務的照顧實務指導員，到宅指導家庭照顧者如何協助失能者翻身、移位、肢體關節運動等，並適時連結正式及非正式的照顧服務資源，讓家庭照顧者不再孤軍作戰。

受惠的鄧太太笑說，除了負擔減輕，還從中感受到溫暖。自從丈夫生病倒下後，鄧太太便全心親自照顧，但隨著年紀增長，體力開始不堪負荷，在照顧上心理擔憂越來越多，又抗拒社會福利體系的幫助，原本醫生建議鄧太太申請外籍看護來家中協助減輕照顧壓力，或者送至安養院給專業人員照顧，但鄧太太因經濟考量及內心不捨與丈夫分開，照顧壓力及責任都攬在自己身上，默默承受一切壓力。

還好高雄市政府社會局105年起，開始推廣「照顧實務指導員」計畫，讓這些經過專業訓練的照顧實務指導員主動走入民眾家中，指導家庭照顧者們正確的照顧方法，剛好有個已經接受照顧實務指導員服務的家庭就在鄧先生和鄧太太鄰近地區，他們注意到這個「老老照顧」家庭的困境，請社工進行訪視，終於讓鄧太太打開大門，接受照顧實務指導員到府進行服務。

▲正確移位姿勢可減緩對失能者的傷害。（圖／高社會局提供 , 2018.06.17）

高雄市社會局在中央補助費用挹注下，開辦「照顧實務指導員服務方案」，目前結合15間民間單位共同建構照顧實務指導員體系，截至106年底共有57位照顧實務指導員，已協助279位民眾學習到正確的照顧技術，藉此提升長期照顧需求者與照顧者的生活品質。

關鍵字衛福部實務指導員失能者翻身
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