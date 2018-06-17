實務指導員服務相挺　失能照顧者不再孤軍奮鬥

根據衛福部統計，有超過6成的失能人口是由家人親自照顧，為此高雄市政府社會局結合15間民間單位建構照顧實務指導員服務體系，讓這些受過訓練、具備照顧指導專業知能且熟稔照顧工作實務的照顧實務指導員，到宅指導家庭照顧者如何協助失能者翻身、移位、肢體關節運動等，並適時連結正式及非正式的照顧服務資源，讓家庭照顧者不再孤軍作戰。

受惠的鄧太太笑說，除了負擔減輕，還從中感受到溫暖。自從丈夫生病倒下後，鄧太太便全心親自照顧，但隨著年紀增長，體力開始不堪負荷，在照顧上心理擔憂越來越多，又抗拒社會福利體系的幫助，原本醫生建議鄧太太申請外籍看護來家中協助減輕照顧壓力，或者送至安養院給專業人員照顧，但鄧太太因經濟考量及內心不捨與丈夫分開，照顧壓力及責任都攬在自己身上，默默承受一切壓力。