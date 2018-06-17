中芸漁港龍舟錦標賽　楊明州為選手加油

今年賽事中，中油贈送5艘竹筏給林園區公所作為競賽使用，楊明州特別於儀式中回贈精心打造竹筏紀念品；他表示，中芸漁港傳統龍舟錦標賽是地方重要大事，今年已邁入第27屆，年年精彩可期，今年參賽隊伍更打破以往報名隊數，共有66支隊伍，從早到晚的緊湊賽事，考驗選手們的體力及耐力，他也祝福各選手旗開得勝。



▲中芸漁港龍舟賽參賽隊伍。（圖／高體育處提供 , 2018.06.17）

楊明州指出，縣市合併後，他擔任工務局長，工務團隊積極投入改善林園地區公共工程建設及防災整建，包括開闢第一座海洋濕地公園，濕地有眾所矚目的倒立水母，其他還有已完工的中芸排水護岸工程、中芸漁港東岸防波堤、林園公(兒)8-3暨周邊道路開闢工程、林園公(兒)13-4暨周邊道路開闢工程等，他也說，未來整合林園區海岸景觀及生態規畫，循序改善林園海岸線、漁港與濕地等觀光遊憩資源，推動海岸景觀遊憩發展，帶動林園地區人潮與繁榮。