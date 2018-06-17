空污法可加嚴排放標準 環署：符合公共利益

（中央社記者吳欣紜台北17日電）不滿空污法修法恐被限制路權及財產權，逾千輛機車車主今天上凱道抗議。行政院環境保護署表示，環保法規涉及公共利益，並沒有違反信賴保護原則，且修法也未針對二行程機車。

立法院日前初審通過空氣污染防制法修正草案，其中讓環保署可加嚴老舊車輛排氣標準及授權縣市政府可劃設空氣品質維護區禁止老舊車輛通行等相關條文，引起二行程車主不滿，今天號召數千輛機車在凱道抗議、舉行「全國二行程．凱道大會師」大型車聚。

二行程車友認為，每輛機車出廠時都符合當時的環保法規，政府事後加嚴排放標準明顯違反信賴保護原則，甚至質疑政府要汰換二行程機車，是為了圖利特定廠商。