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赴香港行銷花博　中市府協調航空公司增班

記者柳榮俊／台中報導2018/06/17 17:29
▲台中市府觀旅局至香港國際旅展設置台中館，行銷花博。（圖／台中市政府提供 , 2018.6.17)
▲台中市府觀旅局至香港國際旅展設置台中館，行銷花博。（圖／台中市政府提供 , 2018.6.17)

赴港行銷花博，台中市政府觀光旅遊局至香港國際旅展設置台中館，在四天展期內舉辦各類花博行銷活動，吸引上萬遊客洽詢。根據觀旅局估計，半年花博展期可望吸引超過30萬人次港澳遊客看花博，市府將全力協調各航空公司，協助增加花博期間往台中航班，而華航香港分公司也評估，將以加班機方式滿足大量遊客需求。

市府觀旅局表示，香港旅展這次匯聚全球52個國家、超過600家參展商，當中80%以上來自外地，國關注度高；為此市府觀旅局特別設置台中館並行銷花博，透過豐富有趣的展示及活動，吸引港澳民眾來台中旅遊。

觀旅局也特別拜會香港永安旅遊及安達旅運等業者，香港永安旅遊行政總裁梁港蘭會見台中業者時表示，香港人喜歡去台中，但是機位還是不夠，尤其花博期間，希望市府協助增加機位。觀旅局代理專委曹忠猷隨後也獲得華航香港分公司回應，將評估以加班機方式滿足大量遊客需求。

曹忠猷表示，市長林佳龍與觀旅局長陳盛山都非常重視港澳市場，目前每天有8班航班飛香港，市府將全力協調各航空公司，協助增加花博期間往台中航班。


▲中市府觀旅局至香港國際旅展設置台中館，行銷花博（圖／市政府提供 , 2018.6.17)

這次香港旅展，台中館被打造成一座繽紛花園，在翠綠的草地上點綴文心蘭、百合、玫瑰等台中代表花卉，讓參觀的民眾直呼好特別；館內也特別展示花博機艙的周邊商品，觀旅局也在舞台活動主打「花博知識王快問快答」，精美禮物現場大放送，攤位上則規畫趣味遊戲，玩遊戲贈送實用又好看的花博環保袋。

此外，參展的東勢農會行銷部主任楊炳煌則帶來當季特產水梨，推廣採果觀光休閒農業，受到旅展遊客熱烈歡迎，東勢農會每年接待6000多人次港澳遊客到山城看螢火蟲及採果，享受難得的生態及農業旅遊。觀旅長陳盛山表示，花博舉辦的期間有台中國際踩舞祭，2019年農曆春節時還有中台灣元宵燈會，遊花博也能觀賞期間限定的台中特色活動。此外，台中也首創入境一程多站新玩法，希望以優惠機票吸引國際旅客到台中觀光，順遊花蓮和澎湖。

關鍵字花博香港國際旅展國際踩舞祭
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