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中央社

八百壯士抗議軍改 立院周邊18日交管

中央社2018/06/17 17:08
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北17日電）立法院19日擬處理軍改案，反軍改團體「八百壯士」也計劃夜宿院外抗議。北市警方表示，為因應相關集會維安，明晚8時起至20日晚間12時止，立法院周邊道路將實施交通管制。

軍改案歷經朝野黨團4天2輪協商，仍有16條條文無共識，包括起支俸率、18%優存利息、離婚配偶請求權、施行日期等，朝野未達成共識，立法院長蘇嘉全說，19日院會將處理軍改案。

台北市警察局中正第一分局發布新聞稿表示，為因應立法院召開臨時會與集會活動安全維護工作，自明晚8時起至20日晚間12時止，將針對立法院周邊道路進行交管。

交管範圍包括，青島東路段（中山南路至鎮江街間）及鎮江街段（青島東路至濟南路一段間）。

另外，活動現場也將視集會狀況及活動人數擴大交管，範圍包括北起忠孝東路（不含）以南、林森南路（不含）以西、濟南路（含）以北、中山南路（不含）以東等區域，屆時將視狀況提前開放或延後。

中正一分局指出，關於總統府周邊道路，包含衡陽路（不含）以南、公園路（不含）以西、愛國西路（不含）以北、桃源街（不含）以東區域，則將視集會活動情形，架設必要安全設施及交管。

中正一分局提醒，用路人可提前改道行駛，若要開車到台北車站的民眾，也儘量改搭乘捷運前往。（編輯：梁君棣）1070617

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