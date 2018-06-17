NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈中市花博聯外道路通車　盼紓解人車實務指導員相挺　失能照顧者不孤單凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

中橫便道落石砸中休旅車 一家五口幸無大礙

中央社2018/06/17 17:04
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蘇木春台中17日電）一家五口乘休旅車行經中橫便道德基水庫附近路段，遭巨大落石擊中。輕傷的駕駛先協助後座二人一嬰脫困，他妻子受困副駕駛座，經消防隊員破壞車體協助送醫，傷者均無生命危險。

台中市政府今天發布新聞訊息表示，今天中午12時54分接獲民眾報案，指出中橫便道和平區臨37便道19公里處，有一輛休旅車遭巨大落石擊中，車上有乘客受困。消防局獲報後派遣谷關、和平、西屯及大誠分隊，出動救災救護車6輛、人員16人前往搶救。

救護人員表示，報案人在行經和平區德基水庫下方道路時，發現一輛休旅車遭約500公斤重的落石砸中，車內為一家五口。其中駕駛林姓男子受到輕傷後，先協助後座三人脫困，包含一名坐在後座安全座椅上的六個月大嬰兒；但他的太太受困在變形副駕駛座中，無法動彈。

行駛在後方的目擊者報案後，先載著受傷嬰兒和一名沒有受傷的家屬下山，轉交救護車送醫。

搶救的消防人員趕抵現場，以機具破壞變形車輛，近下午2時協助副駕駛座婦人脫困，婦人腳部變形骨折，但意識清楚，緊急被送往醫院。被落石擊中的一家五口有三人受傷，包含受輕傷的駕駛、副駕駛座的婦人和頭部有撕裂傷的嬰兒，幸好都沒有生命危險。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070617

空污法可加嚴排放標準 環署...八百壯士抗議軍改 立院周邊...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan