中橫便道落石砸中休旅車 一家五口幸無大礙

救護人員表示，報案人在行經和平區德基水庫下方道路時，發現一輛休旅車遭約500公斤重的落石砸中，車內為一家五口。其中駕駛林姓男子受到輕傷後，先協助後座三人脫困，包含一名坐在後座安全座椅上的六個月大嬰兒；但他的太太受困在變形副駕駛座中，無法動彈。

台中市政府今天發布新聞訊息表示，今天中午12時54分接獲民眾報案，指出中橫便道和平區臨37便道19公里處，有一輛休旅車遭巨大落石擊中，車上有乘客受困。消防局獲報後派遣谷關、和平、西屯及大誠分隊，出動救災救護車6輛、人員16人前往搶救。

行駛在後方的目擊者報案後，先載著受傷嬰兒和一名沒有受傷的家屬下山，轉交救護車送醫。

搶救的消防人員趕抵現場，以機具破壞變形車輛，近下午2時協助副駕駛座婦人脫困，婦人腳部變形骨折，但意識清楚，緊急被送往醫院。被落石擊中的一家五口有三人受傷，包含受輕傷的駕駛、副駕駛座的婦人和頭部有撕裂傷的嬰兒，幸好都沒有生命危險。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070617