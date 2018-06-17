中橫便道落石砸中車　車內母女受傷送醫

中橫便道(臨37線)19公里處17日下午發生落石砸中1輛休旅車，造成兩人受傷意外。6個月大的女嬰臉部撕裂傷，經和平消防分隊送東勢農民醫院治療，女嬰的母親坐在副駕駛座右腳被變形的車體壓住骨折，由消防人員破壞車體救出送往中國醫藥大學附設醫院治療。

林姓男子於17日中午駕駛休旅車，載著一家5口從谷關往梨山方向，下午將近1點途經中橫便道指標19公里路段時，突然一顆巨石從道路上邊坡落下，正好砸中副駕駛座，導致坐在副駕駛座的劉女遭變形的車體夾住右腳，坐在後座的6個月大女兒臉部也受傷，車上其他3人則輕微擦傷。