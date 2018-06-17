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中橫便道落石砸中車　車內母女受傷送醫

記者黃玿琮／台中報導2018/06/17 17:41
▲中橫便道(臨37線)19公里處發生落石砸中休旅車，造成車內兩人受傷意外，谷關消防分隊據報趕抵現場救援。(圖／谷關消防分隊提供2018.6.17)
▲中橫便道(臨37線)19公里處發生落石砸中休旅車，造成車內兩人受傷意外，谷關消防分隊據報趕抵現場救援。(圖／谷關消防分隊提供2018.6.17)

中橫便道(臨37線)19公里處17日下午發生落石砸中1輛休旅車，造成兩人受傷意外。6個月大的女嬰臉部撕裂傷，經和平消防分隊送東勢農民醫院治療，女嬰的母親坐在副駕駛座右腳被變形的車體壓住骨折，由消防人員破壞車體救出送往中國醫藥大學附設醫院治療。

林姓男子於17日中午駕駛休旅車，載著一家5口從谷關往梨山方向，下午將近1點途經中橫便道指標19公里路段時，突然一顆巨石從道路上邊坡落下，正好砸中副駕駛座，導致坐在副駕駛座的劉女遭變形的車體夾住右腳，坐在後座的6個月大女兒臉部也受傷，車上其他3人則輕微擦傷。

途經民眾發現，立刻將女嬰送下山，再由和平消防分隊轉送東勢農民醫院。院方表示，女嬰到院時意識清楚，額頭有兩道約1公分左右的撕裂傷，鼻子也有1道1公分撕裂傷，經電腦斷層檢查，無顱內出血，還好沒有生命危險，隨後轉送中國醫藥學院附設醫院。谷關消防分隊據報趕抵現場救援，於下午2點左右用器材經破壞車體，將劉女救出，並送往中國醫藥大學附設醫院治療。

谷關工務段長呂正安說，發生落石砸中車輛意外的地點，位於中橫公路德基水庫下方約5公里處，每逢下雨就容易有水瀑，因最近地震頻繁，加上山區下大雨，邊坡土壤含水量大，才發生落石。呂正安表示，中橫便道管制原本為上午7點、中午12點及下午4點30分3個時段雙向對開通行，17日下午因雨勢變大，為免發生意外，於下午4點半起將封閉、暫時禁止車輛通行。

關鍵字中橫便道落石谷關梨山
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