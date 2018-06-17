前女友不只墮胎　再爆男星偷吃閨密

創作才子薛之謙2017年高調和前妻高磊鑫復合，同年9月遭網紅前女友李雨桐指控騙財騙色，他隨即PO出對話證據，澄清此事，但過程中認了李雨桐墮胎一事。本以為事件已告一個段落，16日李雨桐在微博連發數篇文，再次點燃戰火，除爆料兩人交往時，男方狂劈閨密，更透露自己被他威脅，「不做歌手也要弄死我」。

李雨桐在微博連發多篇文章，揭露前男友真面目，「有恩必還！有仇必報！如果你們經歷了我的事情……就會知道……此仇不報枉為人！ 」她強調，「人不犯我我不犯人，本來我就想著算了，回歸自己的本行繼續我平淡的生活，但是到處和別人放話什麼就算不做歌手也要弄死我，那你想沒完，我奉陪！我做的事情可以在陽光下照一照，你呢？​​​​​​」她更直言，「​​​​​​我閨密在我分手之後，才和我說之前為什麼一直勸我和他分開的原因，是他給我閨密半夜發過消息，說沒帶家裏鑰匙要去我閨密家睡，我閨密說你怎麼不去找李，他說我喝多了……別告訴李……（我閨密保留著短信證據）​​。​​」



▲薛之謙擁有歌手身分。（圖／翻攝自薛之謙微博 , 2018.6.17）

李雨桐還分享好友的發文，證明男方惡行，該位好友在微博寫下，「薛之謙，你一定不會忘記你私信我的那件事情！一直都沒和雨桐說，因為我和你也沒什麼仇恨！但我那時候天天和雨桐在一起你都這樣，這件事之後我只能和雨桐旁敲側擊說要小心你這個人，為什麼是微博私信，和對方沒有建立特別好的私交情況下，不會去➕好朋友男友的微信，但是別有用心的人，就不一樣了（我說誰自己心裡清楚！）。」由於薛之謙已婚，事件發展走向令外界相當關注。