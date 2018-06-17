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中央社

國名爭議有解 馬其頓與希臘簽署初步協議

中央社2018/06/17 17:30
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雅典17日綜合外電報導）希臘和馬其頓兩國外交部長今天就馬其頓國名簽署初步協議，使這起世界上數一數二長久、且可說是最難解的外交爭端，朝向化解邁進一步。

歷經數月外交爭論，希臘外長克齊亞斯（NikosKotzias）和馬其頓外長狄米特羅夫（Nikola Dimitrov）穿梭協商，今天在普瑞斯帕湖（Prespa Lake）簽署歷史性協議。兩國外交爭論開始於27年前，但其根源可追溯到數世紀之前。

希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）、馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）以及來自聯合國和歐洲聯盟的官員也出席。聯合國和歐盟歡迎兩國今天的決定。

雅典政府說，雙方代表團在兩國交界希臘這一側簽署協議，接著會跨境到馬其頓共進午餐。

齊普拉斯和柴伊夫上週克服困難宣布達成協議，要將巴爾幹半島上這個小國更改國名為北馬其頓共和國（Republic of North Macedonia）。

希臘自1991年以來，反對鄰國取名馬其頓，因與希臘北邊省份同名，那裡古時是亞歷山大大帝帝國的搖籃，也成了現代希臘人驕傲的來源。

齊普拉斯和柴伊夫兩人都40多歲，在國內力排眾議，推動簽署這項協議。

齊普拉斯因而遭希臘強硬派人士指控背叛，但他的政府昨天安全度過因這個議題而發起的不信任投票。

在馬其頓，總統伊凡諾夫（Gjorge Ivanov）則要行使一次性否決權，阻撓這項民族主義反對派稱為「降書」的協議。

去年當選的柴伊夫將與希臘友好列為優先要務，以確保他的國家可申請加入歐盟和北大西洋公約組織（NATO），申請案多年來遭到希臘阻撓。馬其頓國會排定下週開始針對此協議展開辯論。

希臘和馬其頓兩國示威人士今天預計到普瑞斯貝斯（Prespes）附近抗議。

今天簽署的協議仍需經馬其頓國會通過，並訴諸公投；這項協議也需經希臘國會批准，整個過程需時數月。（譯者：羅苑韶/核稿：林憬屏）1070617

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