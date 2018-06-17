新北議長盃龍舟賽登場　朱立倫熱情與隊伍互動

新北市議長盃第八屆龍舟錦標賽今（17）日在蘆洲區的微風運河盛大開幕，新北市長朱立倫到場為選手們加油打氣，並為賽事鳴槍；新北市議會議長蔣根煌指出，今年參賽隊伍共96隊，希望各隊選手發揮最好實力，勇奪佳績。
蔣根煌表示，龍舟賽是每年端午節的盛事，吸引越來越多國內外的好手前來共襄盛舉，今年參賽隊伍共96隊，包括31國、69位外籍選手，一同爭奪總額高達200萬元的獎金；也期待龍舟賽活動能成為國際體育交流的平台，提升新北市的國際能見度。
朱立倫則說，非常高興看到各國選手齊聚新北，龍舟比賽不僅是傳統的民俗活動，也是重要運動賽事；新北市近年來已成為龍舟競技基地，包括上個月舉辦的亞洲盃龍舟大賽選拔賽，及一年一度的兩岸龍舟交流，都讓龍舟賽成為一項廣受歡迎的國民外交活動。
朱立倫還與別具特色的龍舟隊伍熱情互動，包括裝扮成英勇特警的「安平俱樂部」、排球少年「徐州大雄」及以採紅菱為主題的「划贏我就是你不隊」等特色隊伍；新北市體育總會理事長黃志雄認為，龍舟賽代表同舟共濟與團結合作的精神文化，也象徵新北市政府與市民秉持著同樣的想法與理念，創造出一個偉大的城市。
開幕式後由新北市議會、新北市政府、新北市政府水利局及蘆洲暨五股區公所聯隊為比賽暖場，最後由蘆洲暨五股區公所聯隊，以3分17秒39的成績奪冠，新北市議會屈居第二； 此外，今日晚間7點現場將有民歌、熱門音樂接連演出的「仲夏夜民歌音樂饗宴」，歡迎市民參加，一同High翻全場，共度端午之夜。