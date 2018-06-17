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新北議長盃龍舟賽登場　朱立倫熱情與隊伍互動

記者陳志仁／新北報導2018/06/17 17:54
▲「新北市議長盃第八屆龍舟錦標賽」今（17）日在蘆洲區的微風運河舉行，今年吸引31國、69位外籍選手一起爭奪總額高達200萬元的獎金。（圖／新北市政府提供）
▲「新北市議長盃第八屆龍舟錦標賽」今（17）日在蘆洲區的微風運河舉行，今年吸引31國、69位外籍選手一起爭奪總額高達200萬元的獎金。（圖／新北市政府提供）

新北市議長盃第八屆龍舟錦標賽今（17）日在蘆洲區的微風運河盛大開幕，新北市長朱立倫到場為選手們加油打氣，並為賽事鳴槍；新北市議會議長蔣根煌指出，今年參賽隊伍共96隊，希望各隊選手發揮最好實力，勇奪佳績。

蔣根煌表示，龍舟賽是每年端午節的盛事，吸引越來越多國內外的好手前來共襄盛舉，今年參賽隊伍共96隊，包括31國、69位外籍選手，一同爭奪總額高達200萬元的獎金；也期待龍舟賽活動能成為國際體育交流的平台，提升新北市的國際能見度。

朱立倫則說，非常高興看到各國選手齊聚新北，龍舟比賽不僅是傳統的民俗活動，也是重要運動賽事；新北市近年來已成為龍舟競技基地，包括上個月舉辦的亞洲盃龍舟大賽選拔賽，及一年一度的兩岸龍舟交流，都讓龍舟賽成為一項廣受歡迎的國民外交活動。

朱立倫還與別具特色的龍舟隊伍熱情互動，包括裝扮成英勇特警的「安平俱樂部」、排球少年「徐州大雄」及以採紅菱為主題的「划贏我就是你不隊」等特色隊伍；新北市體育總會理事長黃志雄認為，龍舟賽代表同舟共濟與團結合作的精神文化，也象徵新北市政府與市民秉持著同樣的想法與理念，創造出一個偉大的城市。

開幕式後由新北市議會、新北市政府、新北市政府水利局及蘆洲暨五股區公所聯隊為比賽暖場，最後由蘆洲暨五股區公所聯隊，以3分17秒39的成績奪冠，新北市議會屈居第二； 此外，今日晚間7點現場將有民歌、熱門音樂接連演出的「仲夏夜民歌音樂饗宴」，歡迎市民參加，一同High翻全場，共度端午之夜。

關鍵字新北市議長盃第八屆龍舟錦標賽新北市議會議長蔣根煌朱立倫微風運河新北市體育總會理事長黃志雄
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