新北議長盃龍舟賽登場　朱立倫熱情與隊伍互動

新北市議長盃第八屆龍舟錦標賽今（17）日在蘆洲區的微風運河盛大開幕，新北市長朱立倫到場為選手們加油打氣，並為賽事鳴槍；新北市議會議長蔣根煌指出，今年參賽隊伍共96隊，希望各隊選手發揮最好實力，勇奪佳績。

蔣根煌表示，龍舟賽是每年端午節的盛事，吸引越來越多國內外的好手前來共襄盛舉，今年參賽隊伍共96隊，包括31國、69位外籍選手，一同爭奪總額高達200萬元的獎金；也期待龍舟賽活動能成為國際體育交流的平台，提升新北市的國際能見度。

朱立倫則說，非常高興看到各國選手齊聚新北，龍舟比賽不僅是傳統的民俗活動，也是重要運動賽事；新北市近年來已成為龍舟競技基地，包括上個月舉辦的亞洲盃龍舟大賽選拔賽，及一年一度的兩岸龍舟交流，都讓龍舟賽成為一項廣受歡迎的國民外交活動。